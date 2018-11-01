«Жители обеспокоены, и у них есть основания», ‒ в уральском полпредстве обсудили экологию регионов УрФО

В уральском полпредстве сегодня прошло совещание, посвященное экологической ситуации в регионах УрФО. Как заявил полпред президента Николай Цуканов, эта тема занимает 2-3 позицию в списке проблем, которыми больше всего обеспокоены жители регионов округа. «И основания для этого есть. Поэтому в указе президента от мая этого года экология выделена в отдельное направление», ‒ подчеркнул он.

По словам полпреда, одна из главных проблем ‒ это обращение с отходами. «Регионы УрФО только в 2017 году накопили порядка 3 млн тонн твердых коммунальных отходов, а утилизированы из них ‒ только 6%, остальное находится на полигонах. В округе всего 1335 муниципальных образований, а полигонов для размещения мусора ‒ 158. Этого явно недостаточно. К тому же только в 2017 году было выявлено порядка пяти тысяч несанкционированных свалок. Нужны дополнительные меры поддержки, в том числе ‒ чтобы сфера не криминализировалась. И недопустимо доводить до ситуации, какая была в Челябинске, когда власти не смогли справиться с проблемой самостоятельно и принять решение», ‒ сказал Цуканов.

Кроме того, он отметил, что в УрФО накопилось больше 9,5 млрд тонн промышленных отходов, в том числе первого и второго класса опасности, утилизацию которых также необходимо проводить.

Отдельно полпред прошелся по теме воды. По его информации, в Челябинской области качественную питьевую воду получают только 38% жителей, в Курганской области и ЯНАО ‒ 52%, в ХМАО – 66%, а в Свердловской и Тюменской областях ‒ 68%. «При том, что общероссийский показатель ‒ 71%. Треть воды теряется в результате утечек и аварий, еще треть отбирается на технологические нужды, в краны населения попадает загрязненная при транспортировке вода. Требуется замена коммуникаций, а работы проведены только в отношении 5% подлежащих замене. В Свердловской области, например, из 63 водоемов для купания только два были открыты. Вспомните, как еще 40 лет назад мы купались везде, а теперь такого нет», ‒ добавил полпред.

Затронул он и вопросы качества воздуха, которое падает из-за роста автомобилизации. «За последнее время количество автомобилей выросло на 57% в округе. Это хорошо, потому что свидетельствует об уровне благосостояния населения, но за последние пять лет выбросы от транспорта увеличились на 59 тысяч тонн. Только 12% легковых автомобилей и единиц общественного транспорта переведены на природный газ. Органам МСУ и госвласти надо заняться этим вопросом, потому что пока предпринимаемые меры недостаточны», ‒ подчеркнул Цуканов.

Также он остановился и на выбросах вредных веществ в атмосферу из-за работы котельных. Острее всего проблема ощущается в Курганской и Свердловской областях. Однако сильнее всего атмосфера страдает от деятельности крупных промпредприятий ‒ особенно в Магнитогорске, Челябинске и Нижнем Тагиле. Также среди городов, где тенденции пока трудно назвать благоприятными, он указал Златоуст, Курган, Екатеринбург, Краснотурьинск, Первоуральск, Белоярский, и другие.

По словам полпреда, один из самых показательных факторов негативных явлений в экологии УрФО ‒ это уровень смертности от злокачественных новообразований во всех регионах округа. «Показатель существенно превышает российский, который составляет 228 случаев на сто тысяч населения», ‒ заметил он.

Его поддержала глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая в своем выступлении также указывала на высокие показатели смертности населения, а также на риски умереть на рабочем месте. «Количество лиц в Свердловской области, скончавшихся от травм на производстве, – 96, а тех, кто умер на рабочем месте от острых состояний ‒ 200. Это не считается ни в одной статике, но это результат нездоровья работающего человека. Правильная организация помогает предотвратить ущерб на 5,1 рубля на каждый рубль затраты, и гарантирует прирост ВРП 3%», ‒ заметила она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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