Курганские власти подвели итоги Года экологии

Заместитель губернатора – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Эдуард Гусев сегодня, 28 февраля, вручил Благодарственные письма ведомства тем, кто внес особый вклад в проведение объявленного президентом Года экологии и особо охраняемых природных территорий, сохранение окружающей среды, экологическое просвещение молодежи.

По данным пресс-службы курганского губернатора, говоря о главных итогах 2017 года, Эдуард Гусев отметил, что в регионе были проведены более 150 мероприятий экологической направленности, еще порядка тридцати пройдут в этом году.

«На предприятиях области проводилась работа по строительству и реконструкции очистных сооружений, внедрению новых технологий. Достигнуты заметные результаты в переводе транспорта на газомоторное топливо. Например, доля автобусов, работающих на природном газе, по области превышает 51%, а по городу Кургану составляет более 96%», – подчеркнул Эдуард Гусев.

Среди итогов – и формирование нормативно-правовой базы в сфере обращения с отходами. В этом году объявлен конкурсный отбор регионального оператора по обращению с ТКО.

Проведена расчистка и спрямление русла реки Нижний Утяк в селе Падеринское Кетовского района, установлены границы водоохранных зон. В лесах региона высажено около 12 млн саженцев. Расширилась сеть особо охраняемых природных территорий. Образованы два новых заказника регионального и три охраняемых природных комплекса местного значения.

Прошли такие акции, как «Дни защиты от экологической опасности», «Чистый лес», «Чистый берег», «Всероссийский экологический субботник», в которых приняли участие тысячи зауральцев.

Среди награжденных – граждане, руководители и специалисты предприятий, ученые, педагоги, учащиеся, работники культуры, органов государственной власти и местного самоуправления, журналисты, сотрудники библиотек, представители общественных объединений и организаций Курганской области. Всего награжденных 119 человек.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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