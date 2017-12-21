Весна покажет: проверить, откуда текут ядовитые стоки в реки Ивделя, можно будет только после таяния снега

В ходе второго открытого форума прокуратуры Свердловской области представители надзорного ведомства еще раз представили свою позицию по ситуации в Ивделе, которую местные жители характеризуют не иначе как «экологическую катастрофу». По словам начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрея Курьякова, ведомство проводило проверку по распоряжению замгенпрокурора Алексея Пономарева. Тогда были выявлены нарушения природоохранного законодательства, в том числе превышение показателей вредных веществ в одах рек Тальтия (она пострадала больше всего), а также Черной и Ивделя. Параллельно свои проверки вели сотрудники Росприроднадзора, областного минприроды, Роспотребнадзора – и все зафиксировали нарушения со стороны подразделения УГМК-холдинга ОАО «Святогор», которое было привлечено к административной ответственности. Медную компанию, напомним, оштрафовали на 40 тысяч рублей.

Старший помощник свердловского природоохранного прокурора Оксана Ситникова также объяснила, что ранее власти Ивделя и представители медников разработали план мероприятий по устранению нарушений, однако что в него войдет, не уточнила. «Местное население извещают о мероприятиях. Это тоже протокольное решение», – сказала она.

Интересно, что четкого вывода о том, что именно стало причиной загрязнения, пока нет. «Проведение повторных исследований – мы ведь живем на Урале – будет целесообразнее весной или летом, когда будет идти процесс таяния снега, – отметила она, отвечая на вопросы журналистов. – Что касается последствий [для здоровья местных жителей], то это больше в Роспотребнадзор. Как скажется, мы говорить не можем, причинно-следственная связь между ситуацией и качеством питьевой воды косвенная. Качество воды на точке выпуска из водораспределительной сети, то есть той, что поступает в краны, соответствует санитарным требованиям. Был вопрос по превышению металлами на точке водозабора. В этой части муниципалитет и «Святогор» планируют реконструкцию водозабора и установку дополнительных фильтров. Уже по состоянию на 2018 год ориентировочно «Святогором» запланировано около 400 млн рублей на меры на предотвращение последующих стоков».

По ее словам, весь комплекс причин резкого ухудшения качества воды назовет НИИ – после того, как проведет гидрологический анализ. «Исследования будут проводиться непосредственно на шламохранилищах, на отвалах «Святогора», – добавила она.

Екатеринбург, служба информации

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