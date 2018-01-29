В Год экологии в Зауралье предотвратили вред природе на 38 миллионов рублей

По итогам 2017 года, который был объявлен президентом России годом экологии и особо охраняемых природных территорий, в Курганской области проведено более 150 мероприятий в сфере защиты окружающей среды. В результате всех проведенных акций ликвидированы 264 несанкционированные свалки на площади более 300 тысяч квадратных метров, предотвращенный вред природе составил более 38 млн рублей.

По данным пресс-службы главы региона, главные итоги мероприятия сегодня, 29 января, на совещании в правительстве области подвел директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Эдуард Гусев. Совещание прошло под председательством губернатора Алексея Кокорина.

В год экологии были заключены и сегодня реализуются соглашения с 11 крупными промышленными предприятиями региона по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Заводы устанавливают агрегаты для улавливания пыли, новые системы очистки сточных вод, выполняют ремонт очистных сооружений. Более 51% автобусов переведены на газомоторное топливо, в Кургане этот показатель – свыше 96%. Формируется система обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Разработана необходимая нормативная база для деятельности регионального оператора. Подготовлен проект распоряжения Правительства области о заключении концессионного соглашения для создания и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с ТКО», – сказал Эдуард Гусев.

За год выявлено более 800 нарушений лесного законодательства, в том числе 163 случая незаконных рубок. К административной ответственности привлечены 235 человек.

Завершены работы по расчистке и спрямлению русла реки Нижний Утяк в селе Падеринское Кетовского района, разработан соответствующий проект для старицы Глядянки в Притобольном. Определены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос озёр области. Среди главных итогов года специалисты также называют образование Курганского и Шадринского государственных природных заказников регионального значения.

В лесах региона высажено почти 12 млн лесных культур на площади более 2400 гектаров. В течение года прошло и более 7 тысяч эколого-просветительских мероприятий, акций, флэш-мобов, выставок, главная цель которых – научить ребят любить природу и защищать ее. В этой работе приняли участие школы, вузы, библиотеки, музеи, общественные организации.

Подводя итог, Алексей Кокорин отметил: «Те задачи, которые мы ставим перед собой на 2018 год, должны иметь информационное сопровождение, чтобы население знало, что и когда происходит. Полная информированность. И самое основное – обеспечить выполнение трехсторонних соглашений с крупными промышленными предприятиями».

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 29.01.18

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