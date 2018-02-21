На защиту экологии ПНТЗ потратил 70 миллионов рублей за год

Первоуральский новотрубный завод в 2017 году на защиту экологии потратил более 70 миллионов рублей. В городе установили стационарный пост мониторинга загрязнений атмосферного воздуха, запустили оборудование для исследований загрязняющих веществ, содержащихся в воздухе, почве и воде.

Как рассказал управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов, предприятие следует требованиям законодательства в сфере охраны окружающей среды и регулярно проводит мероприятия по минимизации воздействия на экологию. Для этого на заводе действует программа, согласно которой природоохранные проекты запланированы до 2025 года.

Так, в прошлом году за счет ПНТЗ в Первоуральске установили стационарный пост мониторинга загрязнений атмосферного воздуха. Было запущено оборудование для исследований загрязняющих веществ, содержащихся в воздухе, почве и воде. Объем инвестиций в природоохранные мероприятия составил более 70 миллионов рублей. По итогам года завод удостоился благодарности от Всероссийского общества охраны природы и вошел в тройку экологически ответственных предприятий Свердловской области.

Добавим, что ПНТЗ уже составил за 2017 год отчеты по обращению с отходами, выполнению водоохранных мероприятий и рекультивации земель и так далее. Данные переданы в департамент Росприроднадзора по УрФО, Росстат, министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области и другие ведомства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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