Квартальные не уследили, – прокуратура разбирается, кто виноват в пожаре на свалке на Химмаше

Работники природоохранной прокуратуры проводят проверку по факту пожара на нелегальной свалке на Химмаше. Она, напомним, горела несколько дней. Огнеборцы не могли справиться с возгоранием в течение долгого времени, так как мусор тлел под завалами других отходов.

По данным представителей надзорного ведомства, замусоренный участок последние два года числится бесхозным. Он находится на неразграниченных землях, которыми распоряжается МУГИСО. Однако иск с требованием ликвидировать свалку подан как в адрес министерства, так и в адрес администрации Чкаловского района и мэрии Екатеринбурга.

Кроме того, проблемы из-за пожара на свалке могут возникнуть и у квартальных. О том, что большой кусок земли на территории города используется как нелегальный мусорный полигон, должны были знать сотрудники Службы заказчика Чкаловского района. «Почему свалка не выявлялась? Сейчас это выясняется в рамках проверочных мероприятий, в том числе в отношении службы заказчика», – сказали в надзорном ведомстве.

Там также пояснили, что собственно причину возгорания установят сотрудники регионального МЧС России. Пока у дознавателей две версии. Согласно первой, пожар устроили бомжи, которые искали на свалке металлолом. По второй – мусор загорелся сам по себе. «Там было складирование твердых бытовых отходов. И это общеизвестный факт, что при больших объемах возможно самовозгорание», – сказали в прокуратуре.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.12.17

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