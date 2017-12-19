МЧС сообщило о ликвидации пожара на свалке, которая почти неделю горела на Химмаше

Спасатели Екатеринбурга отрапортовали о полной ликвидации пожара на свалке на улице Черняховского. О возгорании стало известно еще 14 декабря, пожарные несколько раз выезжали на тушение, но свалка продолжала тлеть.

«Сегодня, 19 декабря, в 14:50 пожарные завершили работы по проливке тлеющего полигона отходов на улице Черняховского в Екатеринбурге, – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. – В течение 6 дней пожарные и спецтехника ликвидировали очаги горения и тления мусора. Все эти дни круглосуточно, в условиях низких ночных температур, пожарные производили проливку многометровых залежей, задействовалась спецтехника администрации Чкаловского района. Ежедневно на свалку производился вывоз снега с улиц города».

В МЧС добавляют, что специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории проверили состояние воздуха на Химмаше, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ выявлено не было. Добавим, что площадь пожара составляла 1000 кв. м.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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