Чиновники попросили у коммунальщиков снега, чтобы потушить бесхозную свалку на Химмаше (ФОТО)

Уже четвертые сутки жители Химмаша мучаются от запаха гари и дыма из-за тлеющей свалки на улице Черняховского. Чтобы ликвидировать пожар, ГУ МЧС сегодня ночью направило на место происшествия дополнительные силы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской, в тушении крупного возгорания задействованы 27 огнеборцев и шесть единиц пожарной и специальной техники, в том числе передвижной пожарный водоем объемом 12 тонн. Площадь горения и тления мусора составляет около 1 тыс. кв. метров. Хотя местные жители в социальных сетях говорят о другой цифре – от 20 до 30 тыс. «квадратов».

«На место пожара выехали представители районной администрации, которые для тушения огня рекомендовали подрядным организациям осуществлять вывоз снега с городских улиц на горящую несанкционированную свалку. Ближайший жилой сектор от места горения находится на расстоянии 3 км. Наблюдается распространение задымления в сторону жилых строений. В связи с этим МЧС просит жителей района не открывать окна, по возможности меньше времени находится на улице и регулярно проводить влажную уборку помещений», – говорят в ведомстве.

Рядом со свалкой каждые два часа специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части проводят замеры концентрации вредных веществ в атмосфере. В МЧС отмечают, что на данный момент превышение показателей не зарегистрировано.

Для принятия дополнительных мер по ликвидации пожара руководством Главного управления МЧС России по Свердловской области 15 декабря инициировано проведение внеочередного заседания комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности Чкаловского района Екатеринбурга для принятия дополнительных мер по ликвидации пожара, выделении дополнительной спецтехники, уточнили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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