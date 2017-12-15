Тлеющую свалку на Химмаше разгребают экскаваторы и бульдозеры (ФОТО)

Пожарные службы потушили открытый огонь на бесхозной свалке по улице Черняховского. Но многометровые слои мусора продолжают тлеть, создавая сильное задымление. К разборам мусорных куч подключилась спецтехника администрации Чкаловского района. Экскаваторы и бульдозеры разгребают отходы, а пожарные проводят их проливку.

«На месте работает 45 человек и 18 единиц спецтехники, в том числе инженерной техники. На тлеющую свалку организован вывоз снега с городских улиц. На месте глава Чкаловского района Вячеслав Мишарин проводит экстренное заседание комиссии по ЧС. Группировка сил и средств продолжает увеличиваться», – уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Каждые два часа специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории пожарной службы проводят замеры концентрации вредных веществ в атмосфере в районе свалки. Превышения ПДК пока не выявлено.

Ранее спасатели просили жителей домов, расположенных в 3-километровой зоне от тлеющей свалки, не открывать окна, не выходить на улицу и проводить влажную уборку помещений.

Сегодня, в 13:00, близ тлеющей свалки заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Валерий Казаков и глава Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав Мишарин проведут пресс-брифинг, на котором расскажут, какие меры принимаются для ликвидации ЧП.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.12.17

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