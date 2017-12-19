Мутко поручил городам ЧМ-2018 избавиться от бездомных собак и стихийных свалок

Вице-премьер по спорту, туризму и молодежной политике Виталий Мутко поручил главам городов, которые в 2018 году примут матчи чемпионата мира по футболу, разобраться с проблемами экологии и бездомных животных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на совещании с представителями МЧС, Ростуризма и Минздрава он объявил, что мэрам предстоит проверить все сигналы местных жителей и журналистов об угрозе окружающей среде и принять дополнительные меры, чтобы предотвратить загрязнение воздуха и выброс опасных веществ, пишет Life. Также градоначальникам поручено гуманными методами решить вопрос с бродячими собаками и кошками. Мутко предложил построить дополнительные пункты передержки и центры временного содержания для животных, отловленных с территорий, прилегающих к стадионам. При этом о каком-либо финансировании этих мероприятий из федерального бюджета речи не идет.

Следует отметить, что в Екатеринбурге около недели назад загорелась несанкционированная свалка на улице Черняховского, площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Из-за тлеющего мусора по Химмашу распространился запах гари, который чувствуется даже в центре города.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.12.17

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