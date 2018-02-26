В Свердловской области объявили об окончании эпидемии ОРВИ, но Екатеринбурга это не касается

Врачи зафиксировали снижение числа заболевших ОРВИ в Свердловской области – в целом в регионе эпидемия завершена. Но в Екатеринбурге и шести других городах эпидорог до сих пор превышен. На карантин закрыты сотни групп в детсадах и класс в школах.

По последним данным пресс-службы управления Роспотребнадзора по Свердловской области, за неделю в регионе было зарегистрировано 29,7 тысячи заболевших ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 71,2 на 10 тыс. населения, что ниже на 26,1% (заболеваемость ниже уровня предыдущей недели на 11%).

Зато эпидемия фиксируется в семи муниципалитетах: в Камышлове и Камышловском районе, Екатеринбурге, Невьянске, Артёмовском, Алапаевском районе, пгт. Свободном, Верхнесалдинском районе. Местным властям выданы предложения о введении дополнительных противоэпидемических мероприятий. Из-за ОРВИ в регионе закрыты 2 детских сада, 9 школ и 1 интернат. Также в 100 садиках закрыто 133 группы, а в 46 школах закрыто 102 класса.

В рамках лабораторного мониторинга врачи выделили вирусы негриппозной этиологии (РС вирус, риновирус, коронавирус и др.), а также вирусы гриппа А (Н1N1), А (Н3N2) и В.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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