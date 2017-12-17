Пожарным удалось в два раза сократить очаг тления на химмашевской свалке

Как сообщили в региональном МЧС, за сутки площадь очагов тления на свалке сократилась более чем в два раза и на данный момент составляет 250 кв. м.

Наместе работают 19 единиц спецтехники и 48 человек. Проливка очагов тления продолжается. Отметим, что площадь очагов тления составляла порядка 600 кв. м. На данный момент бесперебойная подача воды осуществляется по магистральной линии, проложенной от пожарного гидранта, расположенного в одном километре от тлеющей свалки. Бульдозерами проводится засыпка тлеющего мусора снегом, подвозимым на грузовиках с городских улиц.

Контроль за состоянием воздуха в районе проводят специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не выявлено.

Екатеринбург, служба информации

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