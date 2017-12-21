Среднеуральской птицефабрике придется копить куриный помет

Среднеуральской птицефабрике, чьи отходы свозили на нелегальную свалку вблизи жилых домов, придется теперь копить куриный помет. Об этом рассказали в областной природоохранной прокуратуре. Напомним, что ранее подрядчиком птицефабрики было ЗАО «Аятское», в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ «Загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной деятельности вследствие нарушения правил обращения с биологическими веществами при их хранении, повлекшее причинение вреда окружающей среде».

Легально свозить помет птицефабрике некуда. Как пояснила свердловский природоохранный прокурор Лариса Ларина, ситуация длится не первый год, но сейчас предприятию был выдан запрет на сбросы с ненормативной степенью очистки. Таким образом, птицефабрике либо надо продавать весь помет фермерам, однако в таких объемах они вряд ли нуждаются, либо устанавливать собственные очистные сооружения. Еще одним вариантом решения проблемы было бы подключение к очистным муниципалитета, но они находятся в таком состоянии, что их надо капитально ремонтировать либо сооружать новые. «Само предприятие должно определить, что ему выгодно экономически», – сказали в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.12.17

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