Против предприятия, вывозившего тонны помета в село Аятское, возбуждено уголовное дело

По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении ЗАО «Аятское», устроившего свалку птичьего помета вблизи жилых домов. Коммерсанты вывозили отходы с птицефабрики «Среднеуральская», на которую ранее жаловались жители села.

По обращениям граждан Невьянская городская прокуратура провела проверку. Были изъяты образцы почвы, которые показали превышение в 10 раз предельной концентрации биологического загрязнения по индексу «бактерии группы кишечной палочки». По оценкам специалистов, в результате нарушения правил обращения с отходами птицеводства причиненный ущерб почве составил свыше 1,6 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После этого последовал иск в суд с требованием запретить складирование птичьего помета на землях сельскохозяйственного назначения, организовать вывоз отходов со свалки и взыскать с ЗАО «Аятское» материальный ущерб.

В отношении генерального директора предприятия Ирины Дубовкиной и юридического лица возбуждены административные дела по ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при накоплении, обезвреживании, размещении и ином обращении с отходами производства», которые находятся на рассмотрении.

Кроме того, после прокурорской проверки органы дознания завели уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ «Загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной деятельности вследствие нарушения правил обращения с биологическими веществами при их хранении, повлекшее причинение вреда окружающей среде».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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