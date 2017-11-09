Птицефабрика «Среднеуральская» вывезла в невьянское село тысячи тонн токсичных отходов (ВИДЕО, ФОТО)

В редакцию обратились жители села Аятское Невьянского района. Они рассказали, что в силосные ямы на окраинах поселка тоннами свозят куриный помет – это отходы третьего класса опасности. Весной ядовитые для животных и растений фосфаты затопят огороды и реку, из которой ведется питьевой водозабор Режа.

«В октябре «КамАЗами» начали свозить куриный помет в три грунтовые силосные ямы емкостью примерно полторы тысячи тонн. Мы говорили с водителями, они сказали, что везут помет по приказу начальства, со Среднеуральской птицефабрики», – обрисовал корреспондентам ситуацию местный житель Валерий Рыжов.

В село свозят помет

Он руководил совхозом «Аятский» в постперестроечные времена и хорошо знаком с технологией хранения навоза: «По всем агрономическим нормам спичечный коробок птичьего помета разводят на ведро воды, чтобы удобрять поля. В нем слишком много фосфата. В таком виде это навоз оставит нам в селе выжженную землю. Весной яд пойдет в почву, в наши скважины, на наши огороды».

Птичий помет, кроме фосфатов, как правило, содержит пестициды и массу других вредных веществ. Кроме того, в органических отходах птицефабрик особенно долго сохраняют жизнеспособность различные патогены. Так, например, возбудители сальмонеллеза и колибактериоза могут сохраняться в помете в течение 12 месяцев, возбудители туберкулеза – 18 месяцев.

Как пояснили агентству опрошенные экологи, обычно помет сжигают, либо ферментируют для обезараживания, и перерабатывают в твердые удобрения. В чистом виде использовать органические отходы птицефабрик в сельском хозяйстве запрещено.

Глава отдела сельских территорий Невьянского ГО Сергей Топорков сообщил РИА «Новый День», что силосные хранилища принадлежат «наследникам» советского совхоза – ЗАО «Аятское». По словам чиновника, руководитель агропредприятия созналась в том, что нарушила закон, но после сигналов от местных жителей пообещала остановить выгрузку токсичных отходов. Однако спустя несколько дней после этого разговора грузовики Среднеуральской птицефабрики забили до отказа ямы в полях, и начали возить помет в силосные хранилища в 100 метрах от жилых домов.

Фотографии и видео разгрузки среднеуральских грузовиков местные жители приобщили к заявлению в природоохранную прокуратуру. Там пообещали провести проверку в установленный законом срок – 30 дней.

«Нам не ответы нужны, а чтобы это все скорей убрали. В поселке сейчас стоит вонь, а весной что будет – нам заранее страшно. Начнется паводок, помет отравит наши питьевые скважины, мы получим режим чрезвычайной ситуации. Отдельный привет птицефабрике передадут жители Режа. Наша Аятка течет в 500 метрах от холма с силосным хранилищем. И впадает в реку Реж, откуда запитан город», – пояснила корреспондентам агентства свое недовольство работой прокуратуры местный активист Наталья Арапова.

Невьянск, Антон Гуськов, Александр Саливанчук, служба информации РИА «Новый День»

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