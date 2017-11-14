Его слишком много! Министерство АПК расписалось в бессилии в борьбе с навозом и пометом (ФОТО, ВИДЕО)

В Свердловской области то и дело вспыхивают экологические скандалы, связанные с тем, что крупные сельхозпредприятия – мясокомбинаты и птицефабрики сливают отходы своего производства в непредназначенные для этого места. «Новый День» уже писал о Невьянском районе, где помет со Среднеуральской птицефабрики скинули рядом с огородами в селе Аятское, о свинокомплексе «Уральском», который сливает нечистоты в поля, откуда они потом стекают в реки, о предприятии «Хороший вкус», которое также тоннами скидывает фекалии в сельхозугодьях. Словом, подобное происходит регулярно. Однако в министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области не знают, как решить эту проблему.

В село Аятское свозят помет

Как сообщил замминистра АПК региона Владимир Гребнев, выступая на конгрессе «Промышленная экология регионов», перерабатывать отходы, используя затем их как удобрение, сейчас получается не у всех . Пока это возможно только в том случае, если у сельхозпредприятия есть пахотные земли. «Почти каждое животноводческое предприятие имеет проблему, и у кого больше пахотных земель, те решают ее. Но у нас много старых предприятий – из 30 советских сейчас 14 работает. Остальные закрылись. Тот фонд, который остался после них, находится на условном хранении. Никто это помет не развозил. Этим занимаются фермеры. Берут в частное владение», – пояснил он.

По его словам, единственный способ утилизации таких отходов – это предварительная обработка на спецполигонах, а затем запашка получившегося удобрения в земли. Проблема в том, что объем уже накопленного навоза и помета слишком велик. К тому же в регионе наблюдается дефицит земли для предварительных полигонов и участков, куда в конечном итоге можно запахивать полученный компост.

Свиноводческий комплекс сливает отходы

Участники конгресса привели в пример опыт Беларуси, где ставят специальные установки, которые помогают быстро переработать навоз и помет в удобрения. Однако, по словам Гребнева, это слишком дорого. «Да, у вице-губернатора Алексея Орлова были предприятия из Башкирии на приеме с таким проектом. Но у нас птицефабрики в этом году за две недели до Пасхи – а это самый пиковый период – пошли в минус по прибыли. И какое предприятие с убытками в 67 миллионов позволит себе установку, которая стоит 540 миллионов?», – сказал он.

Представители научного сообщества, в свою очередь, попеняли министерству за то, что ведомство не выделяет денег на разработки технологий, которые позволили бы решить проблему. «Статей расходов таких нет», – ответил замминистра.

«Нет, есть! Губернатором озвучена программа развития АПК – и в ней есть статья на НИОКРы. Но министерство АПК не заявляется третий или четвертый год на эту статью. Вы поднимите бюджет за 2012 год, там была статья бюджетная. Просто у нас исполнительный орган госвласти, похоже, считает, что научные исследования не нужны, что у нас и так есть понимание всех процессов. Но нужна научная работа, гранты, чтобы вести разработки. В Европе есть меры поддержки, как эти проекты (по переработке сельхозотходов) безубыточными делать. А если мы не будем ничего предпринимать, ситуация только будет ухудшаться. Любой рост в сфере сельского хозяйства влечет рост производства отходов. Мы себя глубже загоняем в проблему», – сказали из зала представители науки.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 14.11.17

Снос цыганского поселка одобрен: обитатели ждут миллионов и готовятся к торгу. / Полиция потеряла протокол по митингующему за Навального православному семинаристу (ВИДЕО). / В Свердловской области похолодает до -10 градусов, будет снежно и ветрено. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»