Свинокомплекс «Уральский» заливает реку под Камышловом фекалиями

В Свердловской области еще одно крупное животноводческое предприятие уличено в загрязнении окружающей среды. По заявлениям жителей деревни Борисова Камышловского района, свинокомплекс «Уральский» сливает нечистоты на прилегающие поля, которые затем стекают в реку Большая Калиновка и отравляют воду. Нарушения подтвердились при проверке природоохранной прокуратуры с участием специалистов Россельхознадзора и Роспотребнадзора.

Свинокомплекс производит отходы III класса опасности, которые должны удаляться через систему канализационных коллекторов в приемные резервуары. Как выяснили представители надзорных ведомств, нечистоты с предприятия после обезвреживания выливались на близлежащие поля, имеющие рельефный уклон к реке. Отходы стекали по ложбине через пропускную трубу под дорогой в село Володинское и попадали в водоем, загрязняя его общими колиформными бактериями, термотолерантными колиформными бактериями, жизнеспособными яйцами гельминтов. Наличие опасных возбудителей в речной воде подтверждается лабораторными исследованиями.

«По итогам проверки в отношении должностного лица АО «Свинокомплекс Уральский» прокуратура возбудила административное дело по ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами». Кроме того, в адрес руководителя АО «Свинокомплекс Уральский» внесено представление об устранении нарушений закона», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Отметим, что аналогичная ситуация сложилась в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом, где свинокомплекс, входящий в группу компаний «Хороший вкус», тоннами сливает фекалии на поля. Пока что предприятию выписан штраф в размере 30 тысяч рублей за уничтожение плодородного слоя почвы. Также прокуратура направляла результаты проверки агрокомплекса «Горноуральский» в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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