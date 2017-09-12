Свинокомплекс «Горноуральский», загадивший землю в Пригородном районе, отделался штрафом в 30 тысяч рублей

Свердловский Россельхознадзор по требованию прокуратуры привлек к административной ответственности агрокомплекс «Горноуральский» за уничтожение плодородного слоя почвы на полях вблизи поселка Лая Пригородного района.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства, проверка в отношении предприятия, занимающего разведением и выращиванием свиней, проводились совместно с представителями департамента Росприроднадзора по УрФО и Нижнетагильской природоохранной прокуратуры. Ревизоры обнаружили на участке с кадастровым номером 66:19:0101007:476 (площадью 839 гектаров) выкопанную траншею, в которую из трубы вытекала жидкость зеленоватого цвета с неприятным запахом. Фекалии текли по всей протяженности траншеи вглубь соседнего земельного участка. На момент проверки у свинокомплекса не оказалось проекта рекультивации и других разрешительных документов.

«Траншея представляет собой объект линейного типа шириной до 1,31 м, длиной 121,97 м и глубиной до 1м. По всей длине траншеи расположен земляной отвал шириной 2,4 м, состоящий из хаотично-перемешенного плодородного слоя почвы с нижними генетическими почвенными горизонтами. Площадь отвала составляет 292, 7 кв. м. Таким образом, допущено перекрытие верхнего плодородного слоя почвы, что является нарушением требований земельного законодательства Российской Федерации, которое наносит вред (ущерб) земле как природному объекту», – говорится в сообщении ведомства.

На основании постановления природоохранной прокуратуры возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ «Самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы». При рассмотрении дела представитель свинокомплекса вину признал полностью. За впервые совершенное правонарушение юрлицу назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, который к настоящему моменту оплачен.

Напомним, жители Горноуральского поселка несколько лет ведут борьбу с местным агрокомплексом, входящим в группу компаний «Хороший вкус». Хозяйство с поголовьем свиней, превышающим 40 тысяч, ежедневно сливают в поля сельскохозяйственного назначения тонны продуктов жизнедеятельности животных и дезинфицирующие растворы. Отходы производства попадают в бассейн реки Лайка, отравляя водоемы четырех поселков: Большая Лая, Малая Лая, станция Лая, и Горноуральский. По информации прокуратуры, свинокомплекс в результате химического загрязнения и перекрытия плодородного слоя почвы, причинил ущерб сельскохозяйственным землям на сумму свыше 7,6 миллионов рублей. Против предприятия было возбуждено несколько административных дел, пока рассмотрено только одно. Также прокуратура направляла следователям материалы для возбуждения уголовного дела.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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