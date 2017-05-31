Прокуратура требует закрыть агрокомплекс «Горноуральский», который сливает фекальные отходы свинокомплекса в почву (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 31.05.17

В поселке Горноуральский Нижнего Тагила местный агрокомплекс постоянно сливает фекальные отходы в почву, откуда они разливаются на близлежащие поля. В подземных источниках, снабжающих соседнее село, концентрация бактерии группы кишечной палочки превышена в 1000 раз. Природоохранная прокуратура в отношении юридического лица возбудила дела об административных правонарушениях, материалы направлены в суд для того, чтобы приостановить деятельность агрофирмы.

Об агрофирме ранее писал NDNews.ru. Несколько лет жители поселка Горноуральский ведут борьбу с руководством местного агрокомплекса, входящего в группу компаний «Хороший вкус». Руководители хозяйства с поголовьем свиней, превышающим 40 тысяч, ежедневно сливают в поля сельскохозяйственного назначения тонны продуктов жизнедеятельности животных и дезинфицирующие растворы. Отходы производства попадают в бассейн реки Лайка, отравляя водоемы четырех поселков: Большая Лая, Малая Лая, станция Лая, и Горноуральский. Опасных отходы угрожают местной экологии и здоровью скота и жителей. Борьба экологов, Роспотребнадзора с агрофирмой продолжается уже не первый год.

Свиноводческий комплекс сливает тонны отходов в поля

Сейчас по обращению местных жителей свою проверку провела Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура. Подтвердилось, что фекалии из резервуаров для отстаивания и обеззараживания отходов жизнедеятельности свиней сливаются прямо в почву. Жидкие отходы откачиваются насосом на поля, выделенные агрокомплексу для утилизации данных отходов. Более того, фекальные массы, не получившие должной предварительной очистки, самотеком разливались за пределы выделенных агрокомплексу полей.

«В ходе проверки по требованию прокурора специалисты Роспотребнадзора отобрали образцы почвы и воды из близлежащего поверхностного водоема (пруд на реке Лая) и из подземных источников водоснабжения местных жителей села Лая. По итогам экспертного исследования в отобранных образцах выявлены превышения в концентрации бактерии группы кишечной палочки в 1000 раз», – сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По итогам проверки природоохранная прокуратура в отношении ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» возбудила дела об административных правонарушениях по ст.6.3 КоАП РФ и ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. Материалы направлены в Пригородный районный суд для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности предприятия до устранения нарушений. Также прокуратура руководителю агрокомплекса также внесла представление с требованием устранить нарушения закона и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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