Свинокомплекс в Горноуральском округе нагадил на 2 млн рублей

Постановлением о взыскании около 2 млн рублей завершилось длительное судебное разбирательство между Нижнетагильской природоохранной прокуратурой и ООО «Агрокомплекс «Горноуральский», на который местные жители давно жаловались за загрязнение полей и рек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, Пригородный райсуд постановил взыскать со свинокомплекса свыше 1,8 млн рублей за ущерб, причиненный почве химическим загрязнением, а также свыше 146 тыс. рублей за самовольное перекрытие плодородного слоя почвы. Кроме того, свиноводам придется выстроить работу таким образом, чтобы фекалии животных не попадали на участки сельхозначначения.

Свиноводческий комплекс сливает тонны отходов в поля

Напомним, уже несколько лет жители поселка Горноуральский ведут борьбу с руководством местного агрокомплекса, входящего в группу компаний «Хороший вкус». Руководители хозяйства с поголовьем свиней, превышающим 40 тысяч, ежедневно сливали в поля сельскохозяйственного назначения тонны продуктов жизнедеятельности животных и дезинфицирующие растворы. Опасные отходы угрожают не только природе, но и здоровью скота и жителей. Борьба экологов и Роспотребнадзора с агрофирмой продолжается уже не первый год, но такая крупная сумма за ущерб окружающей среде ей выписана впервые. Решение суда в законную силу пока не вступило.

Горноуральский, служба информации

Горноуральский. Другие новости 12.03.18

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