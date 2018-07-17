«Зеленые» объявили войну токсичным свинофермерам «Хорошего вкуса»: в «Горноуральском» проведут экологическое расследование

Свердловское региональное отделение всероссийской партии «Зеленые» решило провести экологическое расследование в отношении деятельности свинофермы «Горноуральская» (входит в группу компаний «Хороший вкус»), которая годами травит отходами воду, воздух и почву вокруг фермы и, соответственно, регулярно оказывается в центре громких экологических скандалов.

Напомним, в редакцию РИА «Новый День» уже обращались жители поселка Горноуральский. Несколько лет они ведут борьбу с руководством местного агрокомплекса. Руководители хозяйства с поголовьем свиней, превышающим 40 тысяч, ежедневно сливают в поля сельскохозяйственного назначения тонны продуктов жизнедеятельности животных и дезинфицирующие растворы. Отходы производства попадают в бассейн реки Лайка, отравляя водоемы четырех поселков: Большая Лая, Малая Лая, станция Лая, и Горноуральский.

Как пояснил агентству местный общественник Александр Зайцев, в советский период в Горноуральском работало одно из мощнейших хозяйств страны, но все отходы проходили через очистной комплекс. На выходе – вода и твердые удобрения, которыми хозяйство торговало. После банкротства совхоза оборудование распилили и сдали на металлолом. В 2001 году руины свинокомплекса купил частник, теперь это агрокомплекс «Горноуральский», который входит в группу компаний «Хороший вкус».

Александр Зайцев, работавший заместителем директора совхоза, объясняет, что проблему утилизации отходов решили по-простому: «Затраты на водоочистку составляют до 20 процентов расходов предприятия. Сэкономив полмиллиарда рублей на строительстве очистных, бизнесмены регулярно получают сверхприбыль. Они в эти бассейны, в которые раньше после очистных поступала вода, сразу все закачивают. А оттуда кинули трехкилометровый шланг в поля и подключили насос. Отходы жизнедеятельности свиньи – около четырех килограммов в сутки. Добавьте сюда стоки после дезинфицирующей обработки, и все прочее – получается около 200 тонн жидкого яда ежедневно».

Поля сельскохозяйственного назначения взяты предприятием в аренду якобы для того, чтобы выращивать различные кормовые культуры. Фактически на этой земле уже несколько лет ничего растет.

Неочищенные стоки животноводческих хозяйств относятся к третьему классу опасности для окружающей среды. Содержащиеся в них вещества, такие как аммиак, формалин, нитраты могут попадать в грунтовые воды, а оттуда в водоемы. Межрайонная природоохранная прокуратура по жалобам от местных жителей ежегодно проводит проверки на предприятии и выявляет нарушения.

В мае 2017 года природоохранная прокуратура в отношении юридического лица возбудила дела об административных правонарушениях, материалы направлены в суд, чтобы приостановить деятельность агрофирмы. По данным правоохранителей, «Горноуральский» постоянно сливает фекальные отходы в почву, откуда они разливаются на близлежащие поля. В подземных источниках, снабжающих соседнее село, концентрация бактерии группы кишечной палочки превышена в 1000 раз.

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по обращениям местных жителей. Подтвердилось, что фекалии из резервуаров для отстаивания и обеззараживания отходов жизнедеятельности свиней сливаются прямо в почву. Жидкие отходы откачиваются насосом на поля, выделенные агрокомплексу для утилизации стоков. Более того, фекальные массы, не получившие должной предварительной очистки, самотеком разливались за пределы выделенных агрокомплексу полей.

«В ходе проверки по требованию прокурора специалисты Роспотребнадзора отобрали образцы почвы и воды из близлежащего поверхностного водоема (пруд на реке Лая) и из подземных источников водоснабжения местных жителей села Лая. По итогам экспертного исследования в отобранных образцах выявлены превышения в концентрации бактерии группы кишечной палочки в 1000 раз», – сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По итогам проверки природоохранная прокуратура в отношении ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» возбудила дела об административных правонарушениях по ст.6.3 КоАП РФ и ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. Материалы направлены в Пригородный районный суд для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности предприятия до устранения нарушений. Также прокуратура руководителю агрокомплекса также внесла представление с требованием устранить нарушения закона и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

Однако воз и ныне там. В июне этого года специалисты свердловского Россельхознадзора выявили очередной факт химического загрязнения почвы в Горноуральском округе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства, на земельном участке вблизи поселка Лая обнаружено превышение предельно допустимых концентраций нитратного азота, меди и цинка. На «Горноуральский» вновь был составлен протокол по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ «Уничтожение плодородного слоя почвы». Санкция статьи предусматривает штраф от 40 до 80 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. В адрес руководства предприятия выдано предписание об устранении нарушений.

Стоит отметить, что ранее суд постановил взыскать с агрокомплекса «Горноуральский» около 2 миллионов рублей за причиненный экологический ущерб сельскохозяйственным угодьям. По итогам проверок природоохранной прокуратуры и Россельхознадзора предприятие регулярно выплачивает штрафы за выявленные нарушения, но ситуация кардинально не меняется.

Теперь за токсичных свинофермеров решили взяться активисты партии «Зеленые». Как рассказал «Новому Дню» глава свердловского отделения «Зеленых» Игорь Рузаков, соответствующие сообщения граждан о невозможности соседства с отравляющей воздух, почву и воду свинофермой регулярно поступают в партию.

«Мы занимаемся этим вопросом. Сейчас идет сбор необходимой информации, необходимо провести исследования, взять пробы грунта, воды, воздуха. Затем мы проведем экологическое расследование и в рамках правовых норм реагирования обратимся в прокуратуру с соответствующим обращением, Этот вопрос мы будем держать на контроле и, надеюсь, как-то разрешим его», – пообещал Рузаков.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 17.07.18

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