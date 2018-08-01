Генпрокуратура инициирует проверки на свиноферме «Хорошего вкуса» в Горноуральском

Генеральная прокуратура России инициирует проверки хозяйственной деятельности ООО «Агрокомплекс Горноуральский» (свиноферма, входит в группу компаний «Хороший вкус») в связи с обращением экологов о том, что в течение многих лет свиноферма «производит излив жидкой фракции фекальных отходов из переполненных иловых карт на земли сельхозназначения».

Как рассказал «Новому Дню» руководитель свердловского отделения движения «Экоправо» Андрей Волегов, обращение на имя генпрокурора Юрия Чайки было направлено в начале июля этого года.

Как было отмечено в послании, «обращение связано с постоянным нарушением природоохранного законодательства хозяйственной деятельностью ООО «Агрокомплекс Горноуральский», который уже на протяжении многих лет производит излив жидкой фракции фекальных отходов из переполненных иловых карт (резервуаров для отстаивания и обеззараживания отходов жизнедеятельности свиней) на земли сельхозназначения, посредством открытого сброса токсичных навозных стоков свинокомплекса на рельеф местности, являющегося водозабором реки Лайка, которая в свою очередь образует три водоема социального значения Верхний Лайский, Нижний Лайский, Новолайский, два из которых требуют больших капиталовложений для приведения в соответствие санитарным нормам, а также все это попадает в подземные воды».

В обращении также указано, что подземные воды года три назад такого запаха как сейчас не имели. И во многих домах жителей Большой Лаи, которые берут воду из скважин, вода, даже пройдя через три фильтра имеет специфический привкус и запах. Пить из такой воды чай просто неприятно и это началось в последние три года, видимо накопленный экологический ущерб территории настолько увеличился, что запах и «нехороший вкус» стали проникать сквозь фильтры, – говорят заявители.

«Объем сбрасываемых неочищенных производственных стоков комплекса, оказывающих губительное воздействие на окружающую среду, по нашим расчетам, составляет более 9 000 тонн в месяц, в день составляет 300 тонн.

Многочисленные обращения граждан в органы государственной и муниципальной власти (Пригородную прокуратуру, Природоохранную прокуратуру и т.д.) и иные областные ведомства, по фактам пренебрежения администрацией комплекса законами РФ, несмотря на все предписания прокуратуры, решения судов, проверки Россельхознадзором деятельности предприятия, загрязнение земель водных объектов, атмосферы Горноуральского городского округа ежедневно продолжается и не ведет к достижению каких-либо изменений в работе агрокомплекса.

С учетом изложенного прошу Вас принять действенное участие в разрешении опасной экологической обстановки на данных территориях с привлечением тех государственных органов, которым законом вменено осуществлять надзор в порядке соблюдения природоохранного законодательства.

Таким образом, единственно правильным решением в создавшемся положении, считаем понуждение руководства ООО «Агрокомплекс Горноуральский» к строительству современных очистных сооружений с возмещением нанесенного вреда объектам окружающей среды, путем рекультивации территории земель сельхозназначения, водных объектов, увеличения качества подземных вод и приведение их до полного соответствия (хотя бы показателей до работы свинокомплекса)», – было написано в документе.

В Генеральной прокуратуре отреагировали на обращение экологов и сообщили, что на свиноферме будут проведены соответствующие проверки.

«В целях оперативного разрешения затронутых вопросов обращение направлено прокурору Свердловской области, а его копия – в Роспотребнадзор, для организации проверки принятия при наличии оснований мер реагирования и информирования и Вас о результатах», – ответил «Экоправу» начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Евгений Надыршин.

Екатеринбург, Служба информации

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