Экологи не смогли пробиться на свиноферму «Хорошего вкуса», а фермеры удвоили усилия по сливу отходов в поля (ФОТО)

Уральские экологи попытались встретиться с руководством агрокомплекса «Горноуральский» (свиноферма, входит в группу компаний «Хороший вкус») и проверить очистные сооружения на территории предприятия, которое годами заливает окрестные поля отходами жизнедеятельности свиней. Однако директор «Горноуральского» (неожиданно даже для местной охраны) оказался в отпуске, а сотрудники фермы, по данным экологов, удвоили усилия по загрязнению окружающей среды токсичными отходами.

Напомним, местные жители годами пытаются обратить внимание соответствующих надзорных органов на ситуацию в Горноуральском. Проверки проводились представителями Россельхознадзора, Роспотребнадзора, природоохранной прокуратуры, прокуратуры области, выносились соответствующие вердикты, свиноферму штрафовали, но, похоже, получаемые прибыли позволяют руководству «Хорошего вкуса» игнорировать подобные мелочи.

В конце прошлого месяца к делу подключилась Генпрокуратура России. Кроме того, тогда же постановлением судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому району Нижнего Тагила и Пригородному району УФССП по Свердловской области возбуждено исполнительное производство об обязании руководства свинокомплекса обеспечить поступление отходов разведения свиней на очистные сооружения.

Однако и это не останавливает свинофермеров, по словам лидера местной организации «Экоправо» Андрея Волегова, слив отходов идет в текущем режиме и ареал загрязнения окружающей среды расширяется.

«Там более 40 тысяч поросят. Каждый день поросенку требуется 20 литров воды. Вот и считайте выход жидких отходов в день. Минимум 800 тысяч литров в день. Существующие отстойники и очистные с этими объемами, естественно, не справляются. Так что закидывается в очистные шланг, другой его конец цепляют к трактору и все идет в поля. Раньше шланг был только на 3 километра, теперь закупили дополнительные метры и сейчас могут тащить уже километров на 15, расширяют так сказать поле деятельности», – говорит Волегов.

Более того, по словам общественника, «Горноуральский» не только расширил ареал сброса отходов и удвоил усилия в этом направлении.

«Мы опять поехали, чтобы выяснить текущую обстановку на месте и, возможно, встретиться с официальными представителями предприятия. Приехали и увидели, что они уже не с одного, а с двух шлангов эти отходы льют. Трактора примерно в 1,5 километрах друг от друга. В этом же поле удалось переговорить с одним не слишком большим начальником. Он говорит: у нас все в порядке, все чисто – идите к директору («Горноуральским» руководит Сергей Дмитриевич Миков, – прим. ред.) он вам все расскажет. Подошли к воротам, спросили охрану, как можно встретиться с директором. В охране говорят: сейчас не на месте, подойдет, разберемся. В общем, часа два он подходил, так и не подошел. Потом вдруг охрана сообщила, что с сегодняшнего дня директор в отпуске. Цирк», – отметил в беседе с корреспондентом «Нового Дня» Волегов.

Он также рассказал, что после нескольких часов, проведенных в зараженных полях, он почувствовал серьезное ухудшение самочувствия: «Голова разболелась, слабость, тошнота, ломота в суставах. Сходил ко врачу, выписали но-шпу, активированный уголь, сорбенты. Завтра пойду сдавать анализы, и на следующей неделе будем выяснять, что это за недомогание. Пока очень похоже на какое-то химическое отравление».

Екатеринбург, Святослав Булгарин

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