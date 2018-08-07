Свинофермеры «Хорошего вкуса» продолжают сливать отходы в поля, захватывая новые земли (ФОТО, ВИДЕО)

Активисты свердловского подразделения движения «Экоправо» провели рейд в окрестностях Нижнего Тагила с целью проверки исполнения судебных предписаний в отношении свинокомплекса «Горноуральский» (входит в группу компаний «Хороший вкус»). Согласно фото и видеосвидетельствам экологов, невзирая на решения судов, внимание генпрокуратуры и возбужденные исполнительные производства, работники агрофремы продолжают как ни в чем не бывало сливать в близлежащие поля отходы жизнедеятельности десятков тысяч свиней.

Техника, сливающая отходы

Напомним, местные жители годами пытаются обратить внимание соответствующих надзорных органов на ситуацию в Горноуральском. Проверки проводились представителями Россельхознадзора, Роспотребнадзора, природоохранной прокуратуры, прокуратуры области, выносились соответствующие вердикты, свиноферму штрафовали, но, похоже, что получаемые прибыли позволяют руководству «Хорошего вкуса» игнорировать подобные мелочи.

В конце прошлого месяца к делу подключилась генпрокуратура России. Кроме того, тогда же постановлением судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому району Нижнего Тагила и Пригородному району УФССП по Свердловской области возбуждено исполнительное производство об обязании руководства свинокомплекса обеспечить поступление отходов разведения свиней на очистные сооружения.

Однако и это не останавливает свинофермеров, по словам лидера местного «Экоправа» Андрея Волегова, слив отходов идет в текущем режиме и ареал загрязнения окружающей среды расширяется.

Конфликт с общественниками

«Там более 40 тысяч поросят. Каждый день поросенку требуется 20 литров воды. Вот и считайте выход жидких отходов в день. Минимум 800 тысяч литров в день. Существующие отстойники и очистные с этими объемами, естественно, не справляются. Так что закидывается в очистные шланг, другой его конец цепляют к трактору и все идет в поля. Раньше шланг был только на 3 километра, теперь закупили дополнительные метры и сейчас могут тащить уже километров на 15, расширяют так сказать, поле деятельности», – говорит Волегов.

Эколог отметил, что все новые фото- и видеоматериалы по свиноферме будут направлены правоохранителям.

Фото и видео Андрея Волегова

Нижний Тагил, Святослав Булгарин

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