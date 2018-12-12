Экологи вновь требуют у властей спасти Урал от свинофермеров из «Горноуральского»

Уральские активисты из организации «Экоправо» в очередной раз обращают внимание надзорных органов на ситуацию в поселке Горноуральском, который расположен в окрестностях одного из крупнейших уральских городов – Нижнего Тагила. Экологи обратились в Роспотребнадзор с просьбой привлечь к ответственности свинокоммерсантов, которые последние горды систематически и планомерно занимаются отравлением окружающей среды.

Напомним, местные жители годами пытаются обратить внимание соответствующих надзорных органов на ситуацию в Горноуральском. Проверки проводились представителями Россельхознадзора, Роспотребнадзора, природоохранной прокуратуры, прокуратуры области, выносились соответствующие вердикты, свиноферму штрафовали (на 2 миллиона рублей за загрязнение окружающей среды), но, похоже, получаемые прибыли позволяют руководству агрокомплекса игнорировать подобные мелочи.

В июле этого года к делу подключилась Генпрокуратура России. Кроме того, тогда же постановлением судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому району Нижнего Тагила и Пригородному району УФССП по Свердловской области было возбуждено исполнительное производство об обязании руководства свинокомплекса обеспечить поступление отходов разведения свиней на очистные сооружения.

Однако и это не останавливает свинофермеров, по словам эколога Андрея Волегова, слив отходов идет в текущем режиме и ареал загрязнения окружающей среды расширяется.

«Там более 40 тысяч поросят. Каждый день поросенку требуется 20 литров воды. Вот и считайте выход жидких отходов в день. Минимум 800 тысяч литров в день. Существующие отстойники и очистные с этими объемами, естественно, не справляются. Так что закидывается в очистные шланг, другой его конец цепляют к трактору и все идет в поля. Раньше шланг был только на 3 километра, теперь закупили дополнительные метры и сейчас могут тащить уже километров на 15, расширяют так сказать поле деятельности», – говорит Волегов.

По его словам, 21 августа, реагируя на сигналы экологов, представители природоохранной прокуратуры вместе с судебным приставом провели выездную проверку исполнения решения суда от 2 марта 2018 года.

Стоит отметить, что согласно этому решению агрокомплекс был обязан в месячный срок (то есть до 2 апреля): отремонтировать и модернизировать отстойники для продуктов жизнедеятельности свиней; разработать и предоставить в органы власти программу мониторинга состояния окружающей среды; создать систему бактериологического контроля отходов разведения свиней. В течение трех месяцев предприятие также должно было обеспечить поступление отходов на очистные сооружения, а в течение 12 месяцев агрокомплекс обязали разработать программу рекультивации загрязненных земель, получить лицензию на работу с опасными отходами, разработать и согласовать проекты систем обработки, хранения и обеззараживания органических отходов.

По итогам выездной проверки выяснилось, что агрокомплекс фактически проигнорировал судебные решения. Программы мониторинга в Росприроднадзоре так и не дождались, а поступление отходов жизнедеятельности свиней на очистные сооружения так и не было организовано. В связи с этим судебный пристав вынес два постановления о взыскании с «Горноуральского» исполнительских сборов на общую сумму в 100 тысяч рублей.

Кроме того, директору ООО «Агрокомплекс Горноуральский» Микову С.Д. было объявлено прокурорское предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства предусматривающих обязанность неукоснительного исполнения решений суда. Микову было разъяснено, что данные нарушения могут образовать состав уголовного преступления предусмотренного статьей 315 УК РФ. Между тем, согласно данным из обращения в Роспотребнадзор руководителя свердловского отделения «Экоправа» Андрея Волегова, надзорные органы, которые не раз занимались проблемой свинокомплекса, свою работу до конца не довели.

«Постановлением судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому району г. Нижнего Тагила и Пригородному району УФССП по Свердловской области возбуждено исполнительное производство по возмещению ущерба, причиненного почве земельных участков сельскохозяйственного назначения в пользу МО «Горноуральский городской округ» в размере 2 018 350 рублей.

01.08.2018 постановлением судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому району г. Нижнего Тагила и Пригородному району УФССП по Свердловской области возбуждено исполнительное производство об обязании обеспечить поступление отходов разведения свиней на очистные сооружения.

Но все продолжает литься и изливаться на арендованные поля в том же духе. При этом лес, расположенный вдоль полей, просто безнаказанно высыхает.

В связи с изложенным прошу:

– дать оценку правомочности и правомерности деятельности ООО «Агрокомплекс Горноуральский» с учетом решением Пригородного районного суда Свердловской области от 02.03.2018 требования прокурора удовлетворены. Решение суда вступило в законную силу 17.04.2018 г.

– и дать всесторонне развернутый ответ по законности работы предприятия с отходами животноводства и землями сельскохозяйственного назначения»», – пишет Волегов.

Екатеринбург, служба информации

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