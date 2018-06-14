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Четверг, 14 июня 2018, 18:04 мск

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Свинокомплекс «Горноуральский» продолжает загрязнять почву опасными химвеществами

Специалисты Россельхознадзора выявили очередной факт химического загрязнения почвы в Горноуральском округе, где располагается крупный свинокомплекс ГК «Хороший вкус».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства, на земельном участке вблизи поселка Лая обнаружено превышение предельно допустимых концентраций нитратного азота, меди и цинка. На юрлицо составлен протокол по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ «Уничтожение плодородного слоя почвы». Санкция статьи предусматривает штраф от 40 до 80 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. В адрес руководства предприятия выдано предписание об устранении нарушений.

Стоит отметить, что ранее суд постановил взыскать с агрокомплекса «Горноуральский» около 2 миллионов рублей за причиненный экологический ущерб сельскохозяйственным угодьям. Экологи и надзорные органы ведут борьбу с предприятием не первый год. «Новый День» рассказывал, как хозяйство с поголовьем свиней, превышающим 40 тысяч, ежедневно сливало в поля тонны продуктов жизнедеятельности животных и дезинфицирующие растворы. Отходы производства попадали в бассейн реки Лайка, отравляя водоемы четырех поселков: Большая Лая, Малая Лая, станция Лая, и Горноуральский. По итогам проверок природоохранной прокуратуры и Россельхознадзора предприятие регулярно выплачивает штрафы за выявленные нарушения, но ситуация кардинально не меняется.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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