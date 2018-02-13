Жертвы куриц: список территорий, куда вывозят помет с птицефабрик, растет

В Свердловской области растет список территорий, куда незаконно свозят куриный помет с птицефабрик и фермерских хозяйств, после чего земля оказывается буквально выжженной. На карте появилась новая проблемная точка – на сей раз в Березовском городском округе, в многострадальном Монетном, а также в микрорайоне Уют-сити. Об этом пишут журналисты местной газеты «Березовский рабочий».

Крестьянско-фермерское хозяйство «Надежда», получив шесть участков в аренду, вместе с тем добилось и разрешения на запашку в почву куриного помета – «с целью повышения плодородности». Однако, как считают журналисты и местные жители, технология была нарушена, из-за чего «на площадке стали размножаться мерзкие трупные мухи, которые атаковали сотни садовых участков, еще быстрее туч сине-черных тварей по закону физики долетал отвратительный запах».

Нарушения были устранены, но в ноябре грузовики с пометом снова потянулись на поля в Монетном. По данным, которые предоставили в местную администрацию сами фермеры, речь не идет о собственно отходах куриной жизнедеятельности, это удобрение – 3 тысячи тонн – должны вывалить на земли до весны этого года. Но по этому поводу возникли сомнения у сотрудников природоохранной прокуратуры Свердловской области. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного ведомства, сейчас проводится проверка, и прокуроры должны установить, что именно свозят в поля аграрии и не беспочвенны ли опасения жителей окрестных населенных пунктов. В прокуратуре отметили, что в ходе проверки будут проведены также лабораторные исследования.

Кстати, Березовский ГО уже становился местом для незаконного своза едкого куриного помета. Правда, тогда отходы сваливали на бывших Шиловских полях не частные фермеры, а Среднеуральская птицефабрика. То же предприятие сейчас оказалось в центре экологического скандала в Верхней Пышме – там общественники заметили, что многотонные грузовики с куриным пометом разгружаются на сельхозполях в поселке Красном. Пару дней назад прокуратура Верхней Пышмы выписала штраф птицефабрике, правда, всего 20 тысяч рублей, за «нарушение требований, предъявляемых к режиму карантирования и способу обеззараживания отходов, к порядку и условиям транспортирования сырья и продуктов животного происхождения, к ограждению территории сооружений и строительных элементов системы удаления, обеззараживания, хранения и подготовки к использованию биологических отходов».

Ранее представители этой же птицефабрики стали фигурантами уголовного дела по ч. 1 ст. 254 УК РФ «Загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной деятельности вследствие нарушения правил обращения с биологическими веществами при их хранении, повлекшее причинение вреда окружающей среде» за сброс помета рядом с жилыми домами в селе Аятском Невьянского района.

Напомним, куриный помет относится к отходам третьего класса опасности. Кроме фосфатов, из-за которых земля остается «выжженной», отходы с птицефабрик, как правило, содержат пестициды и массу других вредных веществ. Кроме того, в органических отходах птицефабрик особенно долго сохраняют жизнеспособность различные патогены. Так, например, возбудители сальмонеллеза и колибактериоза могут сохраняться в помете в течение 12 месяцев, возбудители туберкулеза – 18 месяцев.

Ранее министерство АПК Свердловской области фактически расписалось в своем бессилии решить проблему – чиновники указали, что отходов подобного рода по всему региону слишком много, а перерабатывать их негде или слишком дорого.

Екатеринбург, служба информации

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