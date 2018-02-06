Птицефабрику «Среднеуральскую» уличили в сбрасывании помета на поля

Птицефабрика «Среднеуральская» снова попалась на загрязнении окружающей среды, пострадали земли близ Верхней Пышмы. Штраф для компании составил 20 тысяч рублей.

Прокуратура Верхней Пышмы проверила соблюдение требований ветеринарного законодательства в деятельности ООО «Птицефабрика «Среднеуральская». Нарушения нашлись. «В частности, выявлены нарушения требований, предъявляемых к режиму карантирования и способу обеззараживания отходов, к порядку и условиям транспортирования сырья и продуктов животного происхождения, к ограждению территории сооружений и строительных элементов системы удаления, обеззараживания, хранения и подготовки к использованию биологических отходов», – рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. При этом грубые нарушения ветеринарных правил грозят распространением инфекций.

ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил), организации назначен штраф в размере 20 тыс. рублей. Кроме того, в суд направлено заявление с требованием обязать компанию провести мероприятия по обеззараживанию отходов в соответствии с требованиями правил в области ветеринарии. Иск еще не рассмотрен.

Добавим, это не первая ситуация, когда птицефабрика загрязняет экологию. Летом прошлого года выяснилось, что предприятие сбрасывает сточные воды в болото Молебское в Верхней Пышме с превышениями допустимой концентрации по показателю «фосфаты». При расчете платы на негативное воздействие на окружающую среду за прошлый год птицефабрика должна была заплатить более 1,3 млн рублей, но фактически платеж составил 37 тысяч.

В Невьянском районе в силосные ямы на окраинах поселка тоннами свозили куриный помет. Штрафы получили руководители предприятия, вывозившего помет с птицефабрики. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ «Загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной деятельности вследствие нарушения правил обращения с биологическими веществами при их хранении, повлекшее причинение вреда окружающей среде».

Верхняя Пышма, служба информации

Верхняя Пышма. Другие новости 05.02.18

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