Россельхознадзор подтвердил вред для здоровья пышминцев отходов Среднеуральской птицефабрики

Россельхознадзор в ходе проверки подтвердил, что в результате сброса помета с птицефабрики «Среднеуральская» опасными для здоровья стали земли в поселках Красный и Соколовка под Верхней Пышмой. Бизнесмена, который позволяет рассыпать на своих сельхозземлях вредные отходы, привлекут к суду.

Россельхознадзор провел административное расследование, в ходе которого выявлены факты порчи земель в районе поселков Красный и Соколовка в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды отходами. Материалы административного дела переданы мировому судье в Верхней Пышме для привлечения к ответственности ИП Зайцева (фермера, который разместил на своей земле отходы производства «Среднеуральской»). Документ от имени заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области опубликовал сегодня в своем фейсбуке депутат Госдумы Андрей Альшевских.

«Назову большой недоработкой то, что в соответчиках не фигурирует птицефабрика», – прокомментировал депутат.

Напомним, «Среднеуральская» регулярно попадает в поле зрения надзорных органов, СМИ и общественников. Буквально вчера активисты начали сбор подписей против незаконного сбрасывания куриного помета птицефабрики «Среднеуральская» на поля. За день было собрано более 400 подписей. Обращение от горожан будет отправлено в природоохранную прокуратуру. Более того – в феврале 2018 года прокуратура уже штрафовала компанию на 20 тысяч рублей за то, что нарушались требовании обеззараживания отходов, режим карантирования и иные требования. Все это, по мнению прокуратуры, грозило распространением инфекций по городу. Еще раньше – в 2017 году – сбрасывала сточные воды в болото Молебское в Верхней Пышме с превышениями допустимой концентрации по показателю «фосфаты». При расчете платы на негативное воздействие на окружающую среду за прошлый год птицефабрика должна была заплатить более 1,3 млн рублей, но фактически платеж составил 37 тысяч.

Сейчас к делу подключились общественники. Движение «ОСА» начало сбор подписей жителей Верхней Пышмы. По информации общественников, птицефабрика «Среднеуральская» продолжает сбрасывать куриный помет на поля, которые относятся к сельхозугодьям. Ежедневно на птицефабрике образуются десятки тонн отходов, которые незаконно вывозятся на земли под видом удобрений. Как уточнил председатель координационного совета «ОСЫ» Александр Шурыгин, только за первый день было собрано 400 подписей от жителей Верхней Пышмы. Коллективное обращение будет передано в адрес природоохранных и надзорных ведомств Свердловской области с требованием «произвести расследование деятельности лиц, использующих сельхозугодья городского округа Верхняя Пышма как полигоны для захоронения куриного помета», – сообщили в общественной организации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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