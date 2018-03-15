В Верхней Пышме собирают подписи против сбрасывания куриного помета птицефабрики «Среднеуральской» на поля

В Верхней Пышме активисты начали сбор подписей против незаконного сбрасывания куриного помета птицефабрики «Среднеуральская» на поля. Обращение от горожан будет отправлено в природоохранную прокуратуру.

Как писал ранее «Новый День», птицефабрика «Среднеуральская» уже неоднократно попадалась на загрязнении окружающей среды. В феврале этого года прокуратура уже штрафовала компанию на 20 тысяч рублей за то, что нарушались требовании обеззараживания отходов, режим карантирования и иные требования. Все это, по мнению прокуратуры, грозило распространением инфекций по городу. Еще раньше – в 2017 году – сбрасывала сточные воды в болото Молебское в Верхней Пышме с превышениями допустимой концентрации по показателю «фосфаты». При расчете платы на негативное воздействие на окружающую среду за прошлый год птицефабрика должна была заплатить более 1,3 млн рублей, но фактически платеж составил 37 тысяч.

Сейчас к делу подключились общественники. Движение «ОСА» начало сбор подписей жителей Верхней Пышмы. По информации общественников, птицефабрика «Среднеуральская» продолжает сбрасывать куриный помет на поля, которые относятся к сельхозугодьям. Ежедневно на птицефабрике образуются десятки тонн отходов, которые незаконно вывозятся на земли под видом удобрений. Как уточнил председатель координационного совета «ОСЫ» Александр Шурыгин, только за первый день было собрано 400 подписей от жителей Верхней Пышмы. Коллективное обращение будет передано в адрес природоохранных и надзорных ведомств Свердловской области с требованием «произвести расследование деятельности лиц, использующих сельхозугодья городского округа Верхняя Пышма как полигоны для захоронения куриного помета», – сообщили в общественной организации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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