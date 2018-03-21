Жители Верхней Пышмы жалуются, что «Среднеуральская» сбрасывает требуху кур в местную речку (ФОТО, ВИДЕО)

Жители Верхней Пышмы сообщают, что птицефабрика «Среднеуральская» сбрасывает в местный водоем отходы производства, куриные потроха и кровь. Из-за этого в городе стоит «жуткий смрад, дышать нечем». По словам пышминцев, страдают дети.

Слив отходов Среднеуральской птицефабрики

В редакцию РИА «Новый День» пришло письмо от жительницы Верхней Пышмы, представившейся как Лисица Герасимова. По сообщению женщины, птицефабрика «Среднеуральская» продолжает портить жизнь горожанам – загрязняет уже не только земли сельхозназначения, но и местный водоем. Якобы птицефабрика сбрасывает в воду тушки птиц, потроха, кровь и прочие биологические отходы.

«В Верхней Пышме жуткий смрад, дышать нам просто невозможно! Выходим на прогулку с детьми и боимся за наших малышей. У моего сына астма, ему и так сложно дышать, а сейчас он задыхается. Ему надо гулять. А гулять невозможно из-за токсичного запаха, – говорится в сообщении, которое пришло от «Лисицы Герасимовой» (орфография и пунктуация автора сохранены). – Вонь в городе из-за водоема, куда сбрасывают отходы Среднеуральская птицефабрика. Муж сьездил туда и заснял что там творится, засбросанные тушки, потроха, кровь, жуткая вонь. Никаких санитарных норм! Машина сбрасывает отходы прямо в водоем. Диву даешься как можно себе позволить травить так людей, особенно наших детей».

В доказательство жительница Верхней Пышмы отправила в редакцию фото и видео. «Как мы поняли, этот водоем предназначен для сброса воды от помывки помещений фабрики, а туда сливают вот это», – прокомментировала пышминка РИА «Новый День».

Напомним, 16 марта стало известно, что Россельхознадзор провел административное расследование, в ходе которого выявлены факты порчи земель в районе поселков Красный и Соколовка в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды отходами. Материалы административного дела переданы мировому судье в Верхней Пышме для привлечения к ответственности ИП Зайцева (фермера, который разместил на своей земле отходы производства «Среднеуральской»).

Также в марте общественники начали сбор подписей против незаконного сбрасывания куриного помета птицефабрики «Среднеуральская» на поля. За день было собрано более 400 подписей. Обращение от горожан будет отправлено в природоохранную прокуратуру. Более того – в феврале 2018 года прокуратура уже штрафовала компанию на 20 тысяч рублей за то, что нарушались требовании обеззараживания отходов, режим карантирования и иные требования. Все это, по мнению прокуратуры, грозило распространением инфекций по городу. Еще раньше – в 2017 году – фабрика сбрасывала сточные воды в болото Молебское в Верхней Пышме с превышениями допустимой концентрации по показателю «фосфаты». При расчете платы на негативное воздействие на окружающую среду за прошлый год птицефабрика должна была заплатить более 1,3 млн рублей, но фактически платеж составил 37 тысяч.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.03.18

На Екатеринбург снова обрушится сильный снегопад. / Бывшего чиновника Росреестра хотят освободить от уголовной ответственности: попытка № 2 и зигзаги правосудия. / В день сноса телебашни в Екатеринбурге перекроют улицы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»