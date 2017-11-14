Прокуратура накажет птицефабрику, свалившую тонны помета в Невьянском районе

Свердловская прокуратура провела проверку ситуации в селе Аятском в Невьянском районе. О нем ранее писал «Новый День» – местные жители обратились в редакцию с жалобой на Среднеуральскую птицефабрику, которая свалила тысячи тонн куриного помета неподалеку от жилых домов. Нечистоты отравляют почву и, как опасаются местные жители, могут попасть в реку, из которой ведется питьевой водозабор Режа.

В село свозят помет с птицефабрики

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, вчера сотрудники ведомства вместе со специалистами Россельхознадзора побывали на месте экологического ЧП. «Доводы жителей села Аятское подтвердились. В нарушение требований федерального законодательства куриный помет внесен на земли сельскохозяйственного назначения, расположенные вблизи жилых домов. Кроме того, получена информация, что поставщиком размещенного на землях под видом органического удобрения помета куриного является ОАО «Птицефабрика Среднеуральская». Надзорные мероприятия продолжаются. В настоящее время устанавливается категория ряда земельных участков. После получения необходимой документации будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – сказали в ведомстве.

Напомним, куриный помет относится к отходам третьего класса опасности. Кроме фосфатов, из-за которых земля остается «выжженной», отходы с птицефабрик, как правило, содержат пестициды и массу других вредных веществ. Кроме того, в органических отходах птицефабрик особенно долго сохраняют жизнеспособность различные патогены. Так, например, возбудители сальмонеллеза и колибактериоза могут сохраняться в помете в течение 12 месяцев, возбудители туберкулеза – 18 месяцев.

Также ранее министерство АПК Свердловской области фактически расписалось в своем бессилии решить проблему – чиновники указали, что отходов подобного рода по всему региону слишком много, а перерабатывать их негде или слишком дорого.

Екатеринбург, служба информации

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