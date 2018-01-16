В прокуратуре детально объяснили, как «дочка» УГМК губила экологию Ивделя. Идет доследственная проверка (ДОКУМЕНТ)

Прокуратура Свердловской области по итогам проверки экологической катастрофы в Ивделе сделала однозначный вывод. Зеленый цвет рек, стократное превышение в водах содержания металлов, гибель деревьев в районе «Денежкина Камня» – следствие работы ОАО «Святогор», предприятия УГМК. По этим фактам правоохранители ведут доследственную проверку. В распоряжении РИА «Новый День» находятся документы с итогами прокурорской проверки – агентство публикует выводы надзорного ведомства.

Прокурорская проверка проходила после публикаций в СМИ о ситуации, сложившейся в Ивделе. Местные жители несколько лет терпят экологическую катастрофу, в этом году терпение жителей севера области лопнуло. Анализ проб показал, что на водозаборе в реке Ивдель нормы ПДК превышены более чем в 3 раза по содержанию алюминия, в 2,7 раза – по марганцу. Показатели на притоках Ивделя вообще повергли в шок специалистов. В частности, в реке Черная зафиксировано превышение ПДК по железу в 1460 раз, по меди – в 166 тысяч раз, алюминию – в 125 тысяч раз, марганцу – в 5 тысяч, цинку – в 8 тысяч раз. Нарушения также зафиксированы по содержанию кадмия, никеля, хрома, ртути, кобальта и цинка.

Что примечательно, изначально и власти Ивделя, и Роспотребнадзор отрицали факт загрязнения. В своих заключениях они ссылались на результаты аккредитованной лаборатории ОАО «Святогор». Но когда специалисты Роспотребнадзора и Росприроднадзора по настоятельному требованию граждан самостоятельно выехали на место и взяли пробы, то позицию пришлось кардинально изменить. В прокуратуре же сделали окончательные выводы.

«Установлено, что вода в данных реках: в 50 метрах выше их слияния, в районе поселения манси Пакина, а также в районе водозабора г. Ивделя имеет нехарактерный, зелено-голубой цвет. Проведенными ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по УрФО исследованиями установлено, что содержание загрязняющих веществ в водах реки Тальтия ниже участка скальных и рудных пород Шемурского месторождения в сентябре-октябре текущего года характеризовалось превышением показателей по цинку и марганцу в десятки раз, а по меди и алюминию – в сотни раз. [...] Сложившаяся ситуация связана с формированием вблизи отвала скальных и рыхлых пород № 2 Шемурского месторождения, отработку которого вело ОАО «Святогор», сточных вод и их последующим стоком по уклону на водосборную площадь ручья Безымянный, рек Черная и Тальтия", – сообщается в ответе об итогах проверки начальника отдела по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества Н.В.Шулепова.

При следующей проверке, в ноябре, снова оказалось, что содержание в стоках вредных веществ многократно превышает предельно допустимые концентрации. При этом у «Святогора» есть разрешения на сброс загрязняющих веществ, но предприятие ведет сбросы с превышением нормативов разрешительной документации. Из-за этого в реках севера области содержится медь, кадмий, сульфаты, цинк и другие. Отметим, ранее РИА «Новый День» уже писал, что за нарушение природоохранного законодательства «Святогор» получал штраф – 40 тысяч рублей.

Второе нарушение закона, убивающее природу, связано с повреждением лесов в районе «Денежкиного Камня». "... 19.12.2017 выявлен факт повреждения деревьев до степени прекращения роста в квартале 44 выделе 5 бывших приписных лесов Госпромхоза «Денежкин камень», – указывает прокурор. В полиции должны дать уголовно правовую оценку этим фактам.

В прокуратуре также объяснили ситуацию с питьевой водой. «В районе водозабора города качество воды в реке Ивдель, являющейся источником питьевого водоснабжения, не соответствует установленным нормативам ПДК по показателям: алюминий, кобальт, марганец, цинк, медь и иные», – говорится в документах. В Роспотребнадзоре ранее указывали, что качество воды перед подачей в разводящую сеть и на выходе не соответствует нормативам. Но с этой проблемой должен бороться местный МУП «Тепловодоснабжение». Ресурсников обязали наладить работу систем очистки. По итогам проверки от 24.11.2017 вода в точке перед подачей в распределительную сеть и на выходе нормативам соответствовала. Роспотребнадзор, тем не менее, проводит административные расследования в отношении МУПа и «Святогора».

После многочисленных публикаций в СМИ в декабре прошлого года в прокуратуре прошло межведомственное совещание, на котором разбиралась ситуация, сложившаяся в Ивделе. По данным прокуратуры, «дочка» УГМК (компания, напомним, всячески отрицала свою причастность к загрязнению рек) начала переговоры с Институтом водного хозяйства РАН – коммерсанты совместно с учеными хотят заняться мониторингом и поиском источников загрязнения. На отработанном Шемурском месторождении должны установить защитный слой и очистные сооружения. «Также Предприятием началась работа по изучению систему водозабора города с целью последующего содействия ее модернизации для обеспечения доочистки воды до санитарных норм», – сообщает прокурор. Уточним: медно-цинковый рудник в 40 км от Ивделя был открыт в 2006 году, то есть уже 12 лет назад. Открытые работы на Тарньерском месторождении завершились в 2014 году. Работы на карьере на Шемуре завершились в 2016 году. С 2011 года «дочка» УГМК занимается строительством Ново-Шемурского карьера. Все эти объекты находятся непосредственно близ Ивделя и водоемов, снабжающих жителей города водой – и только к концу 2017 года, после скандала в СМИ, вышедшего на федеральный уровень, в компании «начали работу по изучению систем водозабора» для «содействия модернизации».

Местные жители ранее уже говорили о том, что все меры по спасению экологии надо было предпринимать раньше – даже если будет модернизирована станция водоснабжения, то никто не исправит ситуацию на самих реках. «Купаться-то в них нельзя будет. А многие села ниже по течению вовсе не имеют централизованного водоснабжения. Им что делать? Дальше травиться?» – негодуют ивдельчане. Активисты группы «Экология Ивделя» сообщают, что у жителей некоторых населенных пунктов начали появляться экземы и выпадать волосы, возросло количество желудочно-кишечных заболеваний.

Екатеринбург, служба информации

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