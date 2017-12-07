«Нам что, трассы перекрывать, объявлять голодовки?» – «мертвая вода» УГМК вынуждает уральцев готовить акции протеста

На севере Свердловской области обострилась ситуация в Ивделе, где разгорелся экологический скандал, связанный с критическим загрязнением местных рек. Отсутствие желаемой реакции со стороны надзорных органов, которые пока заняли выжидательную позицию относительно «мертвой воды» УГМК, вынуждает местных жителей прикидывать варианты масштабных протестных акций. Особо активные граждане предлагают перекрывать трассы и объявлять голодовки. Только так, по их мнению, можно остановить компанию Андрея Козицына и Искандера Махмудова, привлечь их к ответственности и вернуть чистую воду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на днях Ивдель посетил член Общественной палаты Свердловской области Андрей Волегов, которого сопровождал десант федеральных и региональных журналистов. Они провели встречу с ивдельчанами, выслушали негодование и местной властью, и компанией Козицына, лишившей, с их слов, привычного источника питьевой воды. Речь шла о небывалом загрязнении реки Ивдель и ее притоков: ручья Красная Водица, рек Тальтия, Банная и Черная (впадают в Тальтию). Жители связывают проблемы с работой ОАО «Святогор» (входит в ООО «УГМК-холдинг») на Северном медно-цинковом руднике (Шемурское, Ново-Шемурское месторождения). А потому требуют остановить деятельность предприятия до прекращения бесконтрольного сбрасывания технических вод в реки и восстановления экосистемы. Ивдельчане указывают, что в результате аварийных сбросов и активного поверхностного смыва подверглись заражению территории, на которых проживают десятки тысяч человек, а также малочисленный народ – манси, находящийся под защитой государства. В реках перестала водиться рыба, около водных артерий – животные. Сами реки сейчас имеют неестественный зеленый оттенок, похожи на каналы с технической водой, при отстаивании на дно выпадает осадок в виде хлопьев. Свыше 16 тысяч жителей Ивделя теперь вынуждены делать запасы на родниках или покупать воду в бутылках.

Река Ивдель. Фото из ЖЖ жителя города Василия Рыбакова

Независимый анализ проб показал, что на водозаборной станции Ивделя нормы ПДК превышены более чем в 3 раза по содержанию алюминия, в 2,7 раза – по марганцу. Данные на притоках реки Ивдель вообще повергли в шок специалистов: превышение ПДК по железу – в 1460 раз, по меди – в 166 тысяч раз, алюминию – в 125 тысяч раз, марганцу – в 5 тысяч, цинку – в 8 тысяч раз. Нарушения также зафиксированы по содержанию кадмия, никеля, хрома, ртути, кобальта и цинка.

Общественнику-экологу Волегову пояснили, что иного источника свинца, меди и кадмия, кроме как с месторождений УГМК, в тех краях нет. Сегодня уже всем понятно – и жителям, и главе Ивдельского городского округа Петру Соколюку, и надзорным органам, – что стоки попадают на водозаборную станцию Ивделя не напрямую с месторождений, а через систему ручейков и других водных источников. Правда, контрольные органы в своих ответах осторожничают и заключения строят в предположительной манере. Однако санврачи констатировали, что в 2017 году по результатам исследования отобранных проб в реке Ивдель по химическим показателям из 33 проб признано неудовлетворительными 21. Результатов проверок подчиненных свердловского прокурора Сергея Охлопкова пока нет, но ситуацию, напоминают в ведомстве, держит на контроле замгенпрокурора РФ в УрФО Юрий Пономарев.

Как сообщил сегодня РИА «Новый День» член социальной комиссии гордумы Ивделя и председатель временной комиссии по экологии, депутат Николай Заморин, в ближайшее время заинтересованные ведомства, конечно, завершат свои расследования. Скорее всего, «Святогор» признают виновным, но какова будет квалификация? Не исключено, что компания Козицына отделается небольшим административным штрафом, и никто возмещать ущерб от экологического бедствия не будет. Да, идут разговоры об установке современных фильтров на водозаборе Ивделя, потому как сейчас там воду лишь немного очищают хлоркой. «Медники», по последним данным, согласны потратить несколько миллионов рублей на модернизацию очистных сооружений. Кроме того, заявляется, что УГМК будет просить средства у правительства Свердловской области на систему подземного водоснабжения Ивделя. «Но почему бюджет Свердловской области должен выделять деньги на эти цели? «Медники», между прочим, на свих месторождениях зарабатывают баснословные суммы… Опять же, до весны никакой модернизации ожидать не стоит. А вы представляете, что будет, когда начнется таяние снегов? Уже сейчас лед цветной. И ситуация может стать катастрофической! – отмечает собеседник агентства. – Еще один немаловажный момент. Уже сейчас становится понятно, что одним Ивделем дело не закончится. Через систему ручьев экологическое бедствие может начаться на реке Сосьве, а там стоят десятки сел и даже поселок городского типа Гари (в нем проживает свыше 2 тысяч человек, – прим. ред.). Сложно представить, каковы масштабы экологической катастрофы будут в будущем. Пока все идет в «копилку» и когда-нибудь эта бомба рванет! И вот тогда чиновники начнут браться за головы, а время будет упущено».

Фото со страницы группы «Экология Ивделя» в соцсети «Одноклассники»

По словам местных жителей, даже если будет модернизирована станция водоснабжения, то никто не исправит ситуацию на самих реках. «Купаться-то в них нельзя будет. А многие села ниже по течению вовсе не имеют централизованного водоснабжения. Им что делать? Дальше травится?», – добавляет депутат. Активисты группы «Экология Ивделя» сообщают, что у жителей некоторых населенных пунктов начали появляться экземы и выпадать волосы, возросло количество желудочно-кишечных заболеваний.

На различных интернет-ресурсах местные жители ожидаемо в свете экологической катастрофы не стесняются в выражениях. Приведем лишь некоторые из них (орфография и пунктуация сохранены): «Летом анализы воды будут ещё хуже т.к. с отвалов рудников в следствии атмосферных осадков будет стекать вся таблица Менделеева» (Валерий Одегов); «Козицын своё рыло в наш район ещё в середине 90-х совал...тогда не получилось...так он в ХХI веке сюда «зарылся»..» (Надежда Мизина); «очем думали руководители района и области, кто подмахнул дать ход этому документу, что бы карьер работал без очистных, под суд подлецов!» (Владимир Фатеев); «Только все забывают о том, что восточный склон уральских гор – огромнейший водосбор и бассейн грунтовых вод, сравнимый по запасам воды с Байкалом. А грунтовые воды, как известно, имеют разгрузку в поверхностные водоемы. В советское время разработка этих трех месторождений была под запретом, ввиду мощнейшей техногенной и экологической нагрузки на окружающую среду. Выводы делайте сами» (Артем Горявин).

Тем временем, наиболее активные граждане всерьез обсуждают между собой варианты новых протестных акций – с еще большим накалом страстей, нежели на митинге 6 ноября этого года. «Вот мы видим все эти отписки и какое-то нейтральное отношение к проблеме местных властей. Нам что, трассы перекрывать, объявлять голодовки? Видимо, только так можно привлечь внимание федеральных властей. А хотят ли они в 2018 году, когда будут выборы президента, такой скандал на Урале?» – отметил в разговоре с нашим агентством еще один местный житель Егор Искаков.

К слову, ранее в разговорах с РИА «Новый День» наблюдатели проводили аналогии ситуации в Ивделе с ситуацией в Челябинской области, где разгорелся скандал вокруг Томинского ГОКа. В обоих случаях местные жители заявляют об угрозе природе, которую создают Уральская горно-металлургическая компания и Русская медная компания. Для борьбы с медниками на Южном Урале создали движение «Стоп-ГОК», активисты которого уже провели серию масштабных митингов, собрали тысячи подписей под требованием остановить производство. В результате с инициативной группой связался лично Владимир Путин, заверив, что ситуация находится на контроле у Кремля, и сторонам необходимо прийти к конструктивному диалогу.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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