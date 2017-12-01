Подчиненные Юрия Чайки взяли на контроль ситуацию с «мертвыми реками» в Ивделе, где назрел свой «Стоп ГОК»

Подчиненные генерального прокурора РФ обратили внимание на ситуацию в Ивделе, где разгорается экологический скандал, связанный с загрязнением местных рек. Для принятия мер прокурорского реагирования надзорные ведомства ждут результатов исследований, которые должны дать ответ на вопрос о том, что стало причиной превращения источников водоснабжения в «мертвые» водные артерии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», факт контрольных мероприятий, в ходе которых проверяется соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды, нашему агентству подтвердила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. «Устанавливаются причины загрязнения водных объектов, ожидаются результаты исследований на предмет того, имеется ли превышение норм загрязняющих веществ», – сообщила собеседница агентства. Вместе с коллегами свердловского прокурора Сергея Охлопкова под контроль ситуацию в Ивделе также взяли подчиненные замгенпрокурора РФ в УрФО Юрия Пономарева, в ведомство которого ранее жители севера Среднего Урала направляли письмо с требованием начать проверку.

В настоящее время жители Ивделя продолжают собирать подписи под электронной петицией в адрес президента РФ Владимира Путина с просьбой «спасти их горные реки от экологического бедствия». Речь идет о критическом загрязнении реки Ивдель (единственный питьевой источник города) и ее притоков: ручья Красная Водица, рек Тальтия, Банная и Черная (впадают в Тальтию). Жители связывают экологические проблемы с работой ОАО «Святогор» (входит в ООО «УГМК-холдинг») на Северном медно-цинковом руднике (Шемурское, Ново-Шемурское месторождения). Уральцы требуют остановить деятельность предприятия до прекращения бесконтрольного сбрасывания технических вод в притоки реки и восстановления экосистемы. Жители указывают, что в результате аварийных сбросов и активного поверхностного смыва, подверглись заражению территории, на которых проживает малочисленный народ – манси, находящийся под защитой государства. В реках перестала водиться рыба, около водных артерий – животные. Сами реки сейчас имеют неестественный зеленый оттенок, похожи на каналы с технической водой, при отстаивании на дно выпадает осадок в виде хлопьев. Свыше 16 тысяч жителей Ивделя теперь вынуждены делать запасы на родниках или покупать воду в бутылках.

6 ноября 2017 года жители Ивделя вышли на митинг с требованием спасти северные реки, а также отправить в отставку мэра Ивдельского ГО Петра Соколюка, не оправдавшего доверия жителей.

До этого активисты группы «Экология Ивделя» инициировали независимую экспертизу качества воды, поступающей в жилые дома. Анализ проб показал, что на водозаборе в реке Ивдель нормы ПДК превышены более чем в 3 раза по содержанию алюминия, в 2,7 раза – по марганцу. Показатели на притоках Ивделя вообще повергли в шок специалистов. В частности, в реке Черная зафиксировано превышение ПДК по железу в 1460 раз, по меди – в 166 тысяч раз, алюминию – в 125 тысяч раз, марганцу – в 5 тысяч, цинку – в 8 тысяч раз. Нарушения также зафиксированы по содержанию кадмия, никеля, хрома, ртути, кобальта и цинка.

Что примечательно, изначально и власти Ивделя, и Роспотребнадзор отрицали факт загрязнения. В своих заключениях они ссылались на результаты аккредитованной лаборатории ОАО «Святогор».

Но когда специалисты Роспотребнадзора и Росприроднадзора по настоятельному требованию граждан самостоятельно выехали на место и взяли пробы, то позицию пришлось кардинально изменить. Теперь надзорные ведомства подтверждают факт серьезного загрязнения рек тяжелыми металлами. Однако в своих ответах они высказываются пока витиевато, отмечая, что выше по течению работает ОАО «Святогор» и это предприятие может быть потенциальным виновником происходящего, отмечал ранее в разговоре с РИА «Новый День» член социальной комиссии гордумы Ивделя и председатель временной комиссии по экологии, депутат Николай Заморин.

Наблюдатели проводят аналогии ситуации в Ивделе с ситуацией в Челябинской области, где разгорелся скандал вокруг Томинского ГОКа. В обоих случаях местные жители заявляют об угрозе экологии, которую создают Уральская горно-металлургическая компания и Русская медная компания. Для борьбы с медниками на Южном Урале создали движение «Стоп-ГОК», активисты которого уже провели серию масштабных митингов, собрали тысячи подписей под требованием остановить производство. В результате с инициативной группой связался лично Владимир Путин, заверив, что ситуация находится на контроле у Кремля, и сторонам необходимо прийти к конструктивному диалогу. Нельзя исключать, что на подобный уровень борьба с медниками вырастет в Ивделе, к тому же к загрязнению рек уже приковано пристальное внимание разных политических сил Свердловской области.

После разразившегося скандала глава Ивделя Петр Соколюк сообщил, что первоочередным мероприятием для поддержания питьевой воды на приемлемом уровне будет реконструкция существующих очистных сооружений, в которой планируют принять участие УГМК. На эти цели планируют выделить свыше 100 миллионов рублей. Однако средства, как заявляется, будут выделять не медники, а правительство региона, в которое с соответствующей просьбой уже обратилось руководство предприятия.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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