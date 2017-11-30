«Ивдель больше не может терпеть УГМК!» Ситуация с мертвой водой на севере Урала выходит на федеральный уровень

Экологическое бедствие, которое переживает самый северный город Свердловской области – Ивдель – на фоне разработки медного рудника ОАО «Святогор» (входит в «УГМК-холдинг»), в ближайшее время станет предметом изучения целой бригады общественников и журналистов федеральных каналов. Они откликнулись на просьбы местных жителей поднять проблему на федеральный уровень, и на следующей неделе планируют высадиться в городе мощным десантом. О том, что привело к катастрофической ситуации на водных объектах севера региона и какие требования выдвигают рядовые граждане, – читайте в материале нашего агентства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 4-5 декабря в Ивделе намерены развернуть работу общественники, специалисты и целый пул журналистов из печатных изданий (называется, например, газета «Известия»), а также представителей телевизионного цеха («Пятый канал» и «Рен-ТВ»). Предполагается, что для прессы будет организована встреча с местными жителями в холле гостиницы «Ивдель», а затем корреспонденты вместе с экологами отправятся работать на местах – выяснять подробности загрязнения рек и брать пробы водопроводной и речной воды. Сейчас инициативная группа обобщает мнения активных горожан относительно экологического бедствия, чтобы впоследствии отправить все материалы региональному руководству.

«Хочется надеяться, что визит гостей привлечет внимание региональных и федеральных властей к нашей проблеме. Потому что в данный момент, несмотря на результаты независимых экспертиз, многочисленных заявлений граждан о том, что в Ивделе идет загрязнение водных артерий, ничего не изменилось. Наступила зима, реки замерзли, и поэтому проблемная тема несколько затухла. Но граждане по-прежнему получают опасную воду, потому что никаких фильтров на водозаборе так и не появилось», – сообщил сегодня РИА «Новый День» член социальной комиссии гордумы Ивделя и председатель временной комиссии по экологии, депутат Николай Заморин.

Ранее жители Ивделя начали собирать подписи под электронной петицией в адрес президента РФ Владимира Путина с просьбой «спасти их горные реки от экологического бедствия». Речь идет о критическом загрязнении реки Ивдель (единственный питьевой источник города) и ее притоков: ручья Красная Водица, рек Тальтия, Банная и Черная (впадают в Тальтию). Жители связывают экологические проблемы с началом работы ОАО «Святогор» под руководством ООО «УГМК-холдинг» на Северном медно-цинковом руднике (Шемурское и Ново-Шемурское месторождения). А потому требуют остановить деятельность предприятия под Ивделем до прекращения бесконтрольного сбрасывания технических вод в притоки реки и восстановления экосистемы.

«В первый же год существования, в 2011 году, после ливневых дождей в первой половине июля река Тальтия и ручей Красная Водица оказались загрязнены водой из карьерных шламохранилищ. Отстойники переполнились, и загрязненная вода пошла верхом в болото, питающее ручей. В Тальтии, ниже по течению, вся рыба всплыла кверху брюхом», – написала в петиции одна из городских экоактивистов Зинаида Бородина. Далее ситуация стала только усугубляться.

По словам местных жителей, в результате аварийных сбросов и активного поверхностного смыва, подверглись заражению территории, на которых проживает малочисленный народ – манси, находящийся под защитой государства. Манси фактически лишились средств к существованию – теперь они не могут ловить рыбу, охотиться на птиц, и что самое важное – получать чистую воду. Река Ивдель и ее притоки сейчас имеют неестественный зеленый оттенок, похожи на каналы с технической водой, при отстаивании на дно выпадает осадок в виде хлопьев. «Сколько можно это терпеть! Идет химическое отравление целого города. Мы лишились красивейших видов и больше не можем гордиться хорошей экологией. В реках мертвая вода. Все, что связано с Ивделем и его притоками, погибает. Ивдель больше не может терпеть УГМК!» – подобные записи сегодня можно повсеместно встретить на профильных форумах и на личных страничках в социальных сетях местных жителей, где также опубликовано много видеороликов о том, как изменились реки. Отмечается, что свыше 16 тысяч человек теперь вынуждены делать запасы на родниках или покупать воду в бутылках.

Река Ивдель. Фото из ЖЖ жителя города Василия Рыбакова

6 ноября 2017 года жители Ивделя вышли на митинг с требованием спасти северные реки, а также отправить в отставку мэра Ивдельского ГО Петра Соколюка, не оправдавшего доверия жителей. В мероприятии участвовала областной омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Она заявила о создании рабочей группы, которая будет взаимодействовать с контролирующими органами и властью. Однако, как сообщил Николай Заморин, ее предложение так и осталось словами. «Хотя уже есть и результаты экспертиз, и заявления надзорных органов о том, кто потенциально виновен в происходящем. В нашей ситуации необходимо было принимать действенные меры – садиться не просто за стол переговоров, а решать конкретные задачи. Но пока ведутся только разговоры. И Мерзлякова была у нас только для того, чтобы сгладить напряженность», – посетовал собеседник агентства.

Заморин указал на то, что в октябре текущего года активисты группы «Экология Ивделя» инициировали независимую экспертизу качества воды, поступающей в жилые дома. Исследование проводили специалисты Ханты-Мансийского филиала Федеральной службы по надзору в сфере природопользования ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по УрФО»,

Анализ проб показал, что на водозаборе в реке Ивдель нормы ПДК превышены более чем в 3 раза по содержанию алюминия, в 2,7 раза – по марганцу. Показатели на притоках Ивделя вообще повергли в шок специалистов. В частности, в реке Черная зафиксировано превышение ПДК по железу в 1460 раз, по меди – в 166 тысяч раз, алюминию – в 125 тысяч раз, марганцу – в 5 тысяч, цинку – в 8 тысяч раз. Нарушения также зафиксированы по содержанию кадмия, никеля, хрома, ртути, кобальта и цинка.

Что примечательно, изначально и власти Ивделя, и Роспотребнадзор отрицали факт загрязнения. В своих заключениях они ссылались на результаты аккредитованной лаборатории ОАО «Святогор».

Но когда специалисты Роспотребнадзора и Росприроднадзора по настоятельному требованию граждан самостоятельно выехали на место и взяли пробы, то позицию пришлось кардинально изменить. Теперь надзорные ведомства подтверждают факт серьезного загрязнения рек тяжелыми металлами. «Однако в своих ответах они высказываются пока витиевато, отмечая, что выше по течению работает ОАО «Святогор» и это предприятие может быть потенциальным виновником происходящего, – говорит Заморин. – Расследование сейчас продолжается. Окончательные результаты обещают озвучить в первых числах декабря».

Стоит добавить, что ранее неблагополучной ситуацию в Ивделе признало минприроды области.

После обращения местных жителей на контроль решение проблемы взяла прокуратура. Об экологическом бедствии был также извещен полпред Игорь Холманских. Жители Ивделя прогнозируют, что в скором времени масштабы загрязнения рек могут стать значительнее. Дело в том, что разработчики планируют углублять Ново-Шемурский карьер, хотя ранее граждане на общественных слушаниях высказались категорически против этого.

Ивдель, служба новостей РИА «Новый День»

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