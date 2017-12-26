Загрязнение северных рек УГМК-холдингом взято на контроль общественной палатой (ДОКУМЕНТ)

В адрес гендиректора УГМК-холдинга Андрея Козицына направлено обращение от Общественной палаты Свердловской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от промышленника требуют взять на личный контроль проведение мероприятий по устранению загрязнения северных рек, а также сообщить о принятых мерах в ОП СО. Об этом сообщается в интернет-паблике «Экология Ивделя» в соцсети. В письме за подписью члена Общественной палаты РФ Владимира Винницкого также указано, что проблема загрязнения рек признана практически всеми надзорными органами – прокуратурой, Росприроднадзором, Роспотребнадзором.

После новогодних праздников активисты планируют посетить медноцинковый рудник ОАО «Святогор», чтобы оценить обстановку. Впрочем, другие горожане уверены, что охрана УГМК не допустит посторонних на свою частную территорию.

Напомним, ситуацию в Ивделе местные жители характеризуют не иначе как «экологическая катастрофа»: воды местных рек отравлены стоками с рудников УГМК. Проблему признала и прокуратура. По словам начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрея Курьякова, ведомство проводило проверку по распоряжению замгенпрокурора Юрия Пономарева. Тогда были выявлены нарушения природоохранного законодательства, в том числе превышение показателей вредных веществ в водах рек Тальтия (она пострадала больше всего), а также Черной и Ивделя.

Параллельно свои проверки вели сотрудники Росприроднадзора, областного минприроды, Роспотребнадзора – и все зафиксировали нарушения со стороны подразделения УГМК-холдинга ОАО «Святогор», которое было привлечено к административной ответственности. Медную компанию, напомним, оштрафовали на 40 тысяч рублей, но, по мнению местных жителей, этого недостаточно. Горожане хотели бы узнать хоть какие-то подробности программы природоохранных мероприятий, которую разработали власти Ивделя совместно со «Святогором», но пока их с ними никто не ознакомил.

Москва, Ивдель, служба информации

Москва, Ивдель. Другие новости 26.12.17

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