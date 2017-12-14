«Спящая собака Шемура», – 18 лет назад в Североуральске спрогнозировали экологическую катастрофу в Ивделе (ФОТО)

Сотрудники заповедника «Денежкин камень» нашли публикацию североуральской газеты «Наше слово» за февраль 2000 года, посвященную Шемурскому месторождению. Тогда еще разработка не велась, но специалисты предупреждали, что она грозит экологической катастрофой северным городам Свердловской области. Напомним, что сейчас разработку месторождения ведет «Святогор» (входит в структуру «УГМК-холдинга»). Жители Ивделя вот уже несколько месяцев бьют тревогу в связи с загрязнением местных рек Ивдель и Тальтия. По поводу последней ранее высказался Роспотребнадзор, в ведомстве на обращение жителей ответили, что источником загрязнения реки могут быть подотвальные воды, которые образуются в районе размещения отходов Шемурского месторождения на промплощадке Северного медно-цинкового рудника ОАО «Святогор». Других хозяйствующих объектов, которые могли бы негативно повлиять на реку, в этом районе нет.

«Это статья А. Потапова о Шемуре. Еще в Североуральске была мощная геологоразведка, стояла экспедиция. Руководил ею Плотников, гидролог и доктор наук. Он категорически был против добычи меди. Вроде неглупый же мужик, да, а не понимал ценности меди для народного хозяйства. Слишком много знал он о медьсодержащих рудах, о наших карстовых подземельях, и считал первым главным и самым бесценным минералом воду», – пишет в фейсбуке смотритель «Денежкиного камня» Константин Возмитель. Он опубликовал снимки статьи, написанной почти 18 лет назад. «Новый День» публикует некоторые выдержки из нее.

«Здравомыслие авторов проектных разработок [по Шемурскому и Ново-Шемурскому месторождениям] вступает в противоречие с жизнью», – начинает автор. По его словам, Карпушихинский рудник в Кировограде «вполне может стать мрачным прообразом Шемура». «В Карпушихе рудник был закрыт в 40-е годы прошлого века, «но и ныне он исторгает ядовитые воды», – пишет Александр Потапов.

Автор «Нашего слова» цитирует публикацию этой же газеты за 1993 год. Статья также была посвящена Шемуру. «Уже на стадии разработки технологического регламента поставлена задача достижения таких количественных и качественны показателей физических свойств и химического состава выбросов и сбросов вредных веществ, которые допустимы для водоемов рыбохозяйственного значения»… Здесь считаю уместным привести степень загрязнения шахтных вод на Левихе. Ведь никто не исключает впоследствии отработку Шемура и подземным способом (есть данные из статей и высказываний). Итак, в воде содержится 135-170 миллиграммов на кубометр меди, 270-320 – цинка, 80-1100 – железа, 250-265 – кальция, 5959-6050 – сульфатов, 29-32 – хлоридов. Кроме этого, в шахтных водах имеется кадмий, германий, галлий, мышьяк и группа элементов лантаннидов. (Из «Заключения по вопросу нейтрализации шахтных вод Левихинского рудника»). Теперь сравните нормы ПДК хотя бы по основным тяжелым металлам для рыбохозяйственных водоемов в тех же единицах: 0,001 – по меди, 0,01 – по цинку, 0,3 – по железу, 100 – по сульфатам. После очистки шахтных вод в прудах-отстойниках содержание веществ все же намного превышает ПДК», – подчеркивает автор статьи.

Автор напоминает, что в июне 1985 года на шахте в Карпушихе прошел мощный ветровал, который повредил опоры ЛЭП. «Обесточился водоотлив шахты, и ее затопило до горизонта 205 метра при нижней отработанной отметке 680 метров. Затраты на откачку воды и восстановление рабочих горизонтов комбинату показались непосильными, и вот шахте вынесен приговор, как нерентабельной… Комбинат стал искать альтернативу подтопленному руднику. Тогда и вспомнил Шемурское месторождение медно-колчеданных руд, лежащее на поверхности, со значительно большим содержанием меди, чем на Левихе. Так мы стали ей противовесом, и чаши наших судеб повисли на одних весах. С началом отработки Шемура над нами нависает экологическая угроза», – говорится в тексте. При этом автор напоминает, что «посреди Левихи больше 70 лет лежат горы невостребованной вскрытой породы, перемешанной с рудой – 700 тысяч тонн».

Автор сравнивает Шемур с собакой. «Во время другого нашего экологического рейда на Шемур с группой журналистов и экологов Константин Возмитель сделал великолепный снимок. На пылающей от осени нагорной грядке, на горящем листьями реликте, в пеленочках берез задремала собачка. Совсем щенок, утомленный горами. Мирный, чуткий, трогательный сон. Так и Шемур пока в безразличном дремлет забытьи. Но, разбуди его, и в нем взъярится черная собака со злобной колчеданной пастью, – пишет Потапов. И призывает: Не успокаивайтесь, что Шемур далек от города. Он достанет нас через тысячи никем не исследованных карстовых сообщений, через которые ядовитая вода найдет свою дорогу до Североуральска. И не пить нам тогда воду из ладошек у каждого ручья».

Напомним, на севере Свердловской области обострилась ситуация в Ивделе, где разгорелся экологический скандал, связанный с критическим загрязнением местных рек. Особо активные граждане предлагают перекрывать трассы и объявлять голодовки. Только так, по их мнению, можно остановить компанию Андрея Козицына и Искандера Махмудова, привлечь их к ответственности и вернуть чистую воду. Горожане требуют остановить деятельность предприятия до прекращения бесконтрольного сбрасывания технических вод в реки и восстановления экосистемы.

Екатеринбург, служба информации

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