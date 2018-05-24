НИИ охраны водных ресурсов займется решением проблемы загрязнения рек Ивдельского района

На карьерах Северного медно-цинкового рудника ОАО «Святогор» побывала группа общественников, экологов и представители заповедника «Денежкин Камень». Сегодня существует проблема загрязнения рек на севере Свердловской области стоками с карьеров, расположенных на взгорье. Холдинг УГМК с привлечением экологов РосНИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов намерен минимизировать вред для окружающей среды.

Посещение карьеров Шемур, Ново-Шемур и Тарньёр, принадлежащих ОАО «Святогор» (входит в УГМК) организовали для общественников, блогеров и экологов представители холдинга УГМК. Напомним, в конце 2017 года обострилась ситуация в Ивделе, где разгорелся экологический скандал, связанный с критическим загрязнением местных рек. Надзорные ведомства уже провели проверки, нашли превышения предельно допустимых концентраций. Позднее тревогу забили и специалисты заповедника «Денежкин Камень», так как есть вероятность загрязнения рек, находящийся на особо охраняемой природной территории.

УГМК пригласила все заинтересованные стороны – общественников, экологов и директора «Денежкина Камня» Анну Квашнину побывать непосредственно на карьерах, которые и стали «камнями преткновения». Во время пресс-тура осмотрели очистные сооружения всех трех карьеров, а также водоотводные канавы, предназначенные для улавливания подотвальных вод. Именно подотвальные воды и являются источником загрязнения.

Как отметила в беседе с РИА «Новый День» Анна Квашнина, перед УГМК стоит непростая задача – по сути, нарушить законы физики.

«Представьте, что есть гора щебня, а на ней лежит еще небольшая горка выкрашенного в голубой цвет щебня. Лейте сверху воду и польются голубые ручейки – где вы будете их ловить? Карьеры Шемур, Ново-Шемур – расположены высоко, и с них все стекает в реки. С нами на карьеры ездили экологи из Российского научно-исследовательского института комплексного использования и охраны водных ресурсов. По приглашению УГМК они будут заниматься вопросами минимизации вреда окружающей среде», – рассказала директор заповедника «Денежкин камень» Анна Квашнина.

Также, по словам директора заповедника, важно, чтобы постоянно производился мониторинг состояния рек – на наличие или отсутствие превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Холдинг УГМК для этого оборудует станцию на реке Черная. В вопросе мониторинга также будут помогать экологи РосНИИВХ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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