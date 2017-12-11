Росприроднадзор: загрязнить реку Тальтия мог только «Святогор» (ДОКУМЕНТ)

Департамент Росприроднадзора по УрФО ответил на обращение ивдельских общественников, которые потребовали найти ответственных за загрязнение местных рек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ответ за подписью и.о.замначальника департамента Валеева размещен в группе «Экология Ивделя» в соцсети. В нем говорится, что источником загрязнения реки Тальтия могут быть подотвальные воды, которые образуются в районе размещения отходов Шемурского месторождения на промплощадке Северного медно-цинкового рудника ОАО «Святогор». Других хозяйствующих объектов, которые могли бы негативно повлиять на реку, в этом районе нет. В надзорном ведомстве так же сообщают, что на ОАО «Святогор» наложен штраф и выдано «представление об устранении причин, способствующих возникновению нарушения».

Добавим, что в пятницу уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова попросила известного эколога Александра Попова заняться изучением состояния реки и предложить варианты решения проблемы.

Напомним, на севере Свердловской области обострилась ситуация в Ивделе, где разгорелся экологический скандал, связанный с критическим загрязнением местных рек. Особо активные граждане предлагают перекрывать трассы и объявлять голодовки. Только так, по их мнению, можно остановить компанию Андрея Козицына и Искандера Махмудова, привлечь их к ответственности и вернуть чистую воду. Горожане требуют остановить деятельность предприятия до прекращения бесконтрольного сбрасывания технических вод в реки и восстановления экосистемы.

Ивдель, служба информации

Ивдель. Другие новости 11.12.17

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