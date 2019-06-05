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NewDayNews.ru

Среда, 5 июня 2019, 14:48 мск

Новости Общество

Названы самые грязные регионы России: экологи заявили о провальной судьбе «мусорной» реформы

В топ-5 наиболее экологически неблагополучных регионов России входят Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская область и Свердловская области, следует из «Национального экологического рейтинга регионов РФ» по итогам весны 2019 года, составленного общественной организацией «Зеленый патруль» совместно с союзом «Национальный экологический корпус». При этом Свердловская область признана самым грязным регионом.

Кроме того, в список аутсайдеров попали Тульская и Московская области, Якутия, Забайкалье и Красноярский край.

Эксперты «Золотого патруля» назвали одной из главных проблем в экологической сфере страны буксирующую, по их мнению, мусорную реформу, которая была запущена с января текущего года. Председатель правления организации Андрей Нагибин высказал мнение, что подавляющее большинство российских регионов «не смогут выполнить задачи, установленные для реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами».

Эксперт подчеркнул, что «вместо создания технопарков по переработки отходов в регионах продолжают забивать мусором старые полигоны». А для легализации переполненных полигонов региональные операторы, по его словам, «устанавливают, практически, муляж сортировочных станций, которые, по факту, не в состоянии переработать даже 10% поступающего мусора». Нагибин при этом указал, что бутафорные сортировки обычно запускают только для того, чтобы показать их наличие контролирующим органам, либо во время посещения объектов «важными гостями».

Глава «Зеленого патруля» в качестве примера привел Омскую область. По его словам, в этом регионе «фактический объем образующихся отходов (более 1 млн тонн) не может быть отсортирован на построенном комплексе ООО «Магнит». «Даже 30% объема (это 175 200 тонн) при круглосуточной эксплуатации не могут быть отсортированы. Все остальное происходит только на бумаге», – рассказал Нагибин. «В результате такой сортировки область за год получит 800 тысяч тонн отходов на захоронение… И куда это все будут сваливать? Опять будут забивать старые, переполненные полигоны?», – возмущается эколог.

Директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов, в свою очередь, выразил недоумение тем, что правительственные чиновники выбрали для участия в нацпроекте «Экология» в качестве пилотных выбраны только 12 городов с наиболее загрязненным атмосферным воздухом. «В реальности таких населенных пунктов в нашей стране многие десятки и сотни», – заявил он. Эксперт в связи с этим отметил, что этой весной продолжали поступать жалобы от жителей Приморского каря, Иркутской области и Самарской области, а также из многих городов Урала, Кемеровской области, что «негативно отразилось на экологическом рейтинге этих регионов».

Самыми чистыми регионами экологи назвали Тамбовскую область, Алтайский край, Республика Алтай, Белгородская область. Топ-5 замыкает Москва. В первую десятку также вошли Курская, Магаданская, Мурманская области, а также Республика Коми. Санкт-Петербург заянл 13-е место.

Среди федеральных округов лидерство захватили Центральный, Северо-Кавказский и Северо-Западный. Наиболее неблагоприятная экологическая ситуация складывается в Уральском федеральном округе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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