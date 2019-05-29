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Среда, 29 мая 2019, 14:31 мск

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«Пагубное влияние»: Генпрокурор России отчитался в Госдуме о мусорной реформе

За нарушения при реализации мусорной реформы в России наказано почти 36 тысяч чиновников и должностных лиц. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, выступая сегодня в нижней палате парламента в рамках «правительственного часа».

Генпрокурор подчеркнул, что, несмотря на трехгодичный подготовительный период, не все регионы сумели вовремя перейти на новые схемы работы с мусором. За это время так и не построено достаточное количество мусоросортировочных комплексов, полигонов и мусоросжигательных заводов.

«Наиболее пагубное влияние на природу оказывают отходы 1 и 2 классов опасности, – подчеркнул генпрокурор. – Вскрываются факты несоблюдения законов в деятельности хозяйствующих субъектов, которые зачастую работают без утверждения лимитов на образование опасных отходов, положительного заключения экспертизы, отсутствия лицензии».

Нарушения во многом обусловлены плохим государственным контролем, подчеркнул Чайка. «В дисциплинарном и административном порядке привлечены к ответственности почти 36 тысяч виновных лиц, значительную часть которых составляют сотрудники контрольных ведомств», – уточнил он.

Судами удовлетворено более 8 тысяч исковых требований прокуроров по обязанию разработки схем очистки от мусора населенных пунктов и рекультивации загрязненных участков. За два года ликвидировано свыше 10 тыс несанкционированных свалок, отметил также Чайка.

Он напомнил, что совещание по мусорной реформе прошло в начале мая в Екатеринбурге. Следующая подобная встреча пройдет 4 июня в Ростове.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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