Арендатор заплатит более 70 млн рублей за загрязнение земли в Подмосковье

Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковые требования минэкологии Подмосковья о возмещении арендатором земли крупного ущерба, нанесенного почвам в Солнечногорском городском округе. Как сообщили в пресс-службе министерства, ответчиком в процессе выступал непосредственный нарушитель – ООО «ЭкоПромСервис».

«Компания заключила договор аренды с собственником земель в деревне Перепечино, – сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. – По договору арендатор обязался благоустроить земли, чтобы впоследствии использовать их для производства сельскохозяйственной продукции. Но вместо этого на земельный участок свозились и незаконно размещались строительные отходы, фактически была организована нелегальная свалка. Рассчитанный ущерб, нанесенный почвам, превысил 72 млн рублей. Суд встал на нашу сторону и вынес решение о возмещении ущерба».

В ведомстве отметили, что ранее минэкологии и администрация Одинцовского городского округа обратились в суд с требованием о ликвидации незаконной свалки бытовых отходов в Введенском сельском округе. Навалы мусора выявлены на участке земель, который находится в пользовании у АО «Агрокомплекс «Отрадное».

Москва, Андрей Дорофеев

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