В Магадане мусорный оператор ответил на претензии властей

Региональный оператор по обращению с ТКО «Магаданский» отказался взять на себя вину за мусорный коллапс в областной столице. Директор компании несколько раз обращал внимание городских властей на нарушения правил со стороны бизнеса, но не дождался ответа.

Основная проблема – скопление на контейнерных площадках строительного мусора и упаковочных материалов от магазинов и овощных лавок. Именно в этих незаконных завалах и заводятся грызуны. А вывоз подобного крупногабаритного мусора должен оплачиваться по отдельным договорам, напомнил директор мусорного оператора «Магаданский» Владимир Зябликов.

«Магаданский» вывозит строительный мусор себе в убыток, без оплаты. А про ситуацию с незаконными навалами мусора Зябликов несколько раз сообщал в административно-техническую инспекцию мэрии Магадана. Но ответа не дождался.

По его словам, чистота на контейнерных площадках – забота их владельцев, то есть муниципальных властей или управляющих компаний.

«Закон говорит, что ответственность регионального оператора возникает с момента погрузки мусора в мусоровоз. Ответственность по уборке контейнерных площадок с регионального оператора снята», сказал он в беседе с РБК.

Напомним, 27 августа мэр Магадана Юрий Гришан заявил о критической ситуации с выводом мусора в городе. Он дал региональному мусорному оператору неделю на решение проблемы с ТКО.

Областная прокуратура начала административное разбирательство в отношении «Магаданского», а в адрес мэра Магадана вынесла представление об устранении выявленных нарушений в сфере обращения с отходами.

Магадан, Наталья Рязанова

Магадан. Другие новости 30.08.21

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