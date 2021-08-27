Магаданская прокуратура начала дело против мусорного оператора

Прокурора Магаданской области поставила на особый контроль вопрос вывоза мусора в столице региона. Против оператора по утилизации отходов начали административное разбирательство.

Напомним, мэр Магадана Юрий Гришан допустил введения режима ЧС из-за проблем с мусором по всему городу. Администрация утонула в жалобах горожан на стихийные свалки, нехватку мусорных контейнеров и несвоевременный вывоз их содержимого. Мэр дал региональному оператору недельный срок на исправление ситуации.

После оперативного совещания в мэрии Магадана, ситуацию взяла на контроль прокуратура. Ведомство назвало неудовлетворительной работу не только мусорного оператора «Магаданский», но и городские власти с их подведомственными учреждениями.

«В адрес мэра Магадана внесено представление об устранении выявленных нарушений в сфере обращения с отходами. Возбуждено административное производство в отношении организации по вывозу отходов за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Прокурорские работники также будут наблюдать за работой областного управления Роспотребнадзора в части решения мусорной проблемы.

В ведомстве вопрос чистоты в городе назвали одним из приоритетных, а нарушения в этой сфере – недопустимыми.

Магадан, Наталья Рязанова

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