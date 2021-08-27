Мэр Магадана хочет ввести ЧС из-за мусорного коллапса

Мэр Магадана Юрий Гришан не исключил введения режима чрезвычайной ситуации из-за проблем с вывозом мусора в городе. Он дал неделю региональному оператору, чтобы тот исправил положение. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Горожане жалуются на стихийные свалки, переполненные урны, нехватку мусорных контейнеров, несвоевременную очистку площадок. Мэр завил, что свалки ставят под угрозу санитарно-эпидемиологическое благополучие города, а в местах скопления мусора усугубляют ситуацию крысы, чайки, собаки.

«Даем неделю региональному оператору на исправление положения в Магадане с мусором. В обратном случае мы будем вынуждены перейти от ситуации повышенной готовности в режим ЧС», – сказал Гришан.

Региональный оператор «Магаданский» не справляется с поставленными задачами, добавил министр строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области Иван Бережной.

«Наш мониторинг показывает, что ежедневно убирается меньше половины положенного. Если так пойдет и далее, выплата субсидий из бюджета Магаданской области региональному оператору будет приостановлена. Надо менять графики работы, привлекать дополнительную технику, рабочих. Если ситуация будет продолжаться, будем ставить вопрос о соответствии предприятия своему статусу регоператора», – сказал министр.

Магадан, Зоя Осколкова

Магадан. Другие новости 26.08.21

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