«Перерабатываем десятую часть»: «мусорная реформа» в России продолжает «буксовать»

В России по-прежнему зарывается на свалке 90% отсортированного мусора, перерабатывается – только десятая его часть. Об этом сообщил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, выступая сегодня в Совете Федерации на заседании круглого стола по реформе в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. По его словам, объекты утилизации мусора не строятся.

«Все объекты утилизации у нас в настоящий момент практически не строятся. То есть, если мы создали объектов на 20 млн тонн, около трети от объема образования 60 млн тонн, которые у нас есть по ТКО. В сфере обработки отходов, то есть сортировки, коллеги забирают возврат инвестиций из тарифа. То в области утилизации мы, скажем так, аккуратно на бровях прошли эти показатели, которые у нас есть с точки зрения объемов введения новых мощностей», – пояснил он.

«Мы сортируем третью часть. Проблема в том, что перерабатываем мы десятую часть. То есть, даже отсортировав, мы с вами опять это зарываем все. И это будет продолжаться до момента, пока мы не покажем экономический источник возврата инвестиций в этой отрасли», – пояснил Буцаев.

По его словам, еще одна проблема касается территориальной схемы обращения с отходами, которая должна была появиться еще в 2019 году. «Мы в этом году утвердим схему. Мало того, что утвердим, мы в этом году в большинстве субъектов утвердим измененные территориальные схемы, которые должны быть приняты во исполнение принятой федеральной схемы. Та работа, которая должна была завершиться в 19-м году, мы ее наконец-то добьем. Здесь лучше поздно, чем никогда», – сказал глава РЭО.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 21.06.21

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