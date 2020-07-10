Мусорная реформа в Петербурге вновь под угрозой срыва из-за бездействия Беглова

«Мусорный» оператор северной части Санкт-Петербурга «Завод МПБО-2» привлечен к административной ответственности по статье 14.1 часть КоАП РФ «Осуществление деятельности с нарушением требований лицензии», сообщила «Фонтанка».

Специалисты Росприроднадзора выявили, что завод не утилизировал мусорные отходы, а сбрасывал их на Волхонской площадке. В общей сложности на перевалочном пункте скопилось 15 тысяч кубометров мусора.

В начале года на «МПБО-2» уже поступала жалоба. Тогда речь шла о деревне Янино. На тот момент Роспотребнадзор Ленобласти обратился во Всеволожский суд в связи с нарушениями, но на другой площадке. В результате проверки оказалось, что воздух в близлежащих окрестностях отравлен трихлорметаном, поскольку его показатели превышены в несколько раз. Это произошло из-за больших объемов накопленного мусора и отсутствия мер по его переработке.

Известно, что завод «МПБО-2» имеет только две указанные мусорные площадки, однако они обе уже завалены перегнивающими отходами. Любопытно, что предприятие намеревалось стать единственным оператором, перерабатывающим мусор на севере и юге Петербурга. Этого не произошло только по той причине, что в Петербурге перенеслось проведение мусорной реформы, а предприятия-конкуренты помешали «МПБО-2» захватить влияние дальше севера города.

Стоит отметить, что предвыборная кампания Александра Беглова строилась на обещаниях решить проблему мусора в Петербурге. Однако этого так и не произошло. То же самое можно сказать и о деятельности ответственного за мусорную реформу вице-губернатора Николая Бондаренко, который также не делал ничего, кроме заявлений.

В конечном итоге, если завод не решит выявленные нарушения, то Росприроднадзор и Роспотребнадзор могут закрыть его обе площадки. Шансы, что предприятие сможет разобраться с усугубившейся мусорной проблемой, очень малы, особенно учитывая дефицит возможностей «МПБО-2» для выполнения заявленных целей.

Примечательно, что все это не остановило Беглова опрометчиво пообещать президенту РФ Владимиру Путину начать поэтапное проведение реформы. При этом непонятно, как он собирается ее проводить, поскольку один из трех будущих операторов города уже сейчас потерпел неудачу.

Санкт-Петербург, новый День, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 10.07.20

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