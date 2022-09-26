В России в два раза сократят расходы на утилизацию мусора

Правительство сократит расходы федерального бюджета на создание инфраструктуры для обращения с отходами в 2023-2024 годах. Вместе с тем финансирование национальной обороны вырастет. В Минприроды обещают, что сокращение не повлияет на планы по увеличению доли сортировки и утилизации мусора.

Затраты, предусмотренные федеральным проектом «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», в 2023 году сократятся по сравнению с предыдущим годом в 2,1 раза, до 12,5 млрд рублей, пишет РБК. В 2024 году затраты на этот федеральный проект немного вырастут (до 14,07 млрд рублей), но все равно будут вдвое ниже, чем предусмотрено действующим законом о бюджете (27,96 млрд рублей).

В целом госрасходы на нацпроект «Экология» в 2023-2024 годах предлагается снизить на 10-11% по сравнению с изначальным планом, до 119,5 млрд и 88,38 млрд рублей соответственно. В 2022 году на «Экологию» выделено 128,77 млрд рублей.

Тем временем, затраты на национальную оборону могут увеличиться на 30,9%, до 4,68 трлн рублей, при этом общие расходы бюджета составят 27,6 трлн рублей (+11,5%). В следующем году они вырастут еще на 6,5%, или на 303 млрд рублей, до 4,98 трлн рублей (общий бюджет – на 5%, до 29,06 трлн рублей).

Правительство реализует различные меры поддержки отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, заявили в Минприроды. По данным министерства, за первое полугодие 2022 года доля обработки твердых коммунальных отходов увеличилась с 43,3 до 49%, доля их утилизации – с 11,6 до 14,1%. К 2024 году обработка должна составить 50%, а доля утилизации – 15%. В России, где ежегодно образуется 60 млн т твердых коммунальных отходов, уже введены мощности по обработке 18,28 млн т отходов и утилизации – 4,63 млн т. В стадии строительства и планируются к вводу в 2022 году еще 2,85 млн т мощностей по обработке и 744 тысячи т – по утилизации.

Москва, Зоя Осколкова

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