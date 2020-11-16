Глава Минприроды устроил проверку из-за срыва закупки мусорных баков

Возглавивший на прошлой неделе Минприроды Александр Козлов выпустил приказ о начале служебной проверки в отношении сотрудников ведомства по факту неисполнения трех поручений курирующей экологию вице-премьера Виктории Абрамченко, связанных с закупкой контейнеров для раздельного сбора отходов в регионах. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию документа.

Весной в Минприроды указали, что заявки на контейнеры для раздельного сбора подали чуть более половины регионов России. Теперь же на них могут рассчитывать не более 20 регионов. «Снизилось количество регионов, которые смогут получить контейнеры, поскольку не были утверждены механизм и критерии оценки, в которую входит и вид контейнера», – отметили в министерстве.

«Если даже сейчас все это оперативно утвердить, то в субъектах не успеют закупить контейнеры и отчитаться перед правительством, а это уже нарушение исполнения поручения вице-премьера», – констатировали в ведомстве. Кроме того, по мнению экспертов, производители могут не успеть выпустить необходимое число контейнеров в оговоренные сроки.

В министерстве хотят найти виновных и уволить их. Впрочем, могут ограничиться и выговором.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.11.20

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